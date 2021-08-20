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中職／江坤宇上半季60場全勤 記住威晨學長說的話
中信兄弟隊上半季封王，今天將完成半季60場賽事，賽前江坤宇、許基宏都維持全勤出賽。談到「全勤」二字，兩個人都主動提到去年達成120場不缺席的王威晨，希望今年能向他看齊。
兄弟賽前已賽59場，江坤宇、許基宏都出賽59場，兄弟今天在一壘啟用曾頌恩，許基宏先在板凳上待命，必須靠替補出賽才能延續全勤。
許基宏評價上半季表現，他說：「不好也不壞，有很多不滿意的地方。」他指出，去年就知道今年會換球，打擊有略作修正，兌現出來的效果還可以，接下來的目標就是希望可以做得更好。
對於全勤出賽，許基宏也確實有期待，「去年是威晨辦到，也是滿想跟他看齊。」尤其今年因疫情、雨勢導致打打停停，能全勤出賽，代表自己一直維持在健康狀態。
江坤宇透露，「威晨學長有說過，如果可以的話，要把全勤視為一個目標。」負責游擊的位置，他的負擔當然也更重，他坦言會有疲勞，但有了第一年的經驗，更知道怎麼應對，也會跟學長、教練請教身體恢復。
談到上半季最滿意的部分，江坤宇說：「最滿意是拿到季冠軍，個人的話，好像還好。」
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