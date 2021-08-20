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中職／味全龍端誠意 鞏冠合約「超車」資歷相近張進德
味全龍隊今天宣布吉力吉撈．鞏冠的合約價碼，為2.4年總值1293萬元，第二年就躍上月薪43萬元，加上85萬元激勵獎金，也使得他的合約總額略高於資歷相近的張進德。
同樣是旅美最高層級達到3A的捕手，張進德的合約被視為鞏冠的談約指標，去年悍將隊為他端上2.5年合約總值1226萬元，去年、今年月薪為40萬元，明年則是43萬元，沒有激勵獎金。
鞏冠的1293萬元合約從今天起算，不足月的部分按比例計算，今年為4.4個月，月薪40萬元，明年、後年則是43萬元，加上85萬元激勵獎金，總額1293萬元略高於張進德。
球團同日也公布「鞏固冠軍」TEE樣式，上有排灣族語kisamulja（加油）字樣，期勉他的加入，下半季以長程砲火威力充實打線。
球團表示，吉力吉撈旅美8年的努力，讓更多人看見台灣棒球選手的故事與實力，也讓國外看見台灣原住民的文化，為歡迎他入隊，球團推出的吉力吉撈鞏固冠軍TEE預購，特別在設計上融入排灣族元素。
吉力吉撈鞏固冠軍TEE以「鞏固冠軍」的設計概念出發，將吉力吉撈的新背號「4」與味全龍的隊徽「W」與他的原名Giljegiljaw結合，並融入陶壺和百步蛇圖騰、結合本壘板造型圖案，形塑為獎盃形狀。
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