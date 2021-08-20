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中職／富邦不讓了奧運國手開球連發 25日是湯智鈞

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊開球嘉賓又有奧運國手助陣，湯智鈞將在25日為悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊開球嘉賓又有奧運國手助陣，湯智鈞將在25日為悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊下半季主場賽事即將於24日展開，繼郭婞淳、羅嘉翎之後，25日將再邀請今年寫下台灣選手在奧運射箭個人賽最佳成績，同時也是在新北市土生土長的「國民小點心」湯智鈞蒞臨新莊棒球場，要為悍將隊開出精采好球。

今年剛滿20歲的湯智鈞，從小在新北市長大，三級教育也都在新北完成。今年首度代表台灣參加奧運賽事，共射下混合團體16強、男子個人第4名、男子團體銀牌的優異成績。其中在個人賽中擊敗上屆金牌的韓國選手，為台灣射箭寫下新猷，也讓原本外號湯包的他人氣值瞬間標高，成功晉升為「國民小點心」。

在中職下半季即將展開之際，悍將隊也一連公布三位奧運選手即將為悍將開球，24日為富邦集團長期贊助支持的「舉重女神」郭婞淳開出第一球，25日由近來人氣急速飆升的「國民小點心」湯智鈞接棒，26日再交給「跆拳道甜心」羅嘉翎開球。

奧運國手連發後，球團賣關子，28、29日開球嘉賓將於近期另外公布，預告還有驚喜在後頭。

湯智鈞 國民 郭婞淳

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