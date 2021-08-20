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中職／鞏冠跟隨偶像披4號球衣 合約揭曉2.4年1293萬
旅美捕手吉力吉撈．鞏冠今天正式披上味全龍隊球衣，他的合約價碼也揭曉，為一紙2.4年總額1293萬元合約，今年月薪40萬元，接下來兩年則是43萬元，另有85萬元激勵獎金。
今天穿著西裝出席自己的加盟儀式，鞏冠笑說昨晚有擔心會不會很緊張，還怕褲子會破掉，但實際上了場很平常心。談到選穿4號球衣的原因，他解釋：「因為我的偶像是莫里納（Yadier Molina），我在二軍是穿44號，上一軍就穿4號。」
下周即將投入戰線，鞏冠加入年輕的龍軍，他期望能帶來幫助，「帶領這些學弟，球場上會遇到一些挫折時，可以保持積極、正面的態度，不希望我的隊友遇到挫折就垂頭喪氣，我們還要繼續贏每場比賽。」
與同樣長期效力印地安人隊的江少慶之間，也少不了對陣前的互虧，鞏冠透露，「私下會打電話，他會說你變很強、我會怕你。」鞏冠表示，兩人互相勉勵，下半季一起為球隊貢獻最好的表現。
鞏冠本季在二軍出賽15場，累積51打數敲出15安打、1發全壘打，打擊率為2成94，在捕手、三壘各出賽5場，但三壘的10次守備機會就發生4次失誤，守備率只有6成。
鞏冠在2012年底與印地安人隊簽約，以捕手身分闖蕩美職，留下6年小聯盟出賽成績，最高層級曾升上3A，去年因疫情整季沒球打，在球季結束後成為自由球員，從年初就隨龍隊練球至今。
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