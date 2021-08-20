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中職／復賽打擊率破4成 郭天信在意壘間當「敢死隊」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全郭天信。 報系資料照
味全郭天信。 報系資料照

味全龍隊小將郭天信復賽後打擊率破4成，火燙手感背後，也在壘間出局不少次，教練團虧他「日本兵（敢死隊）」，他也自知要改進，「不夠沉穩，沒有想到當下狀況，這是我要再學習的地方。」

郭天信在中職因疫情停賽期間，打擊狀況陷入低潮，導致復賽一開始並未被帶進名單，7月25日才被升上一軍，42打數敲出19支安打，打擊率高達4成52，在前一戰敲出首局首打席全壘打，也是他的第2轟。

5月6日敲出首轟時，郭天信曾說擔心生涯只此一轟，結果同一球季內又等到第2支，被問到現在對第3轟有沒有期待？他很老實說：「不會啦！順其自然，把球打扎實一點，我上壘對球隊幫助比較大。」

復賽後打擊率破4成的男人，還包括王威晨、張進德、陳俊秀，郭天信也跟著這批強打在清單內出現。

郭天信也說：「的確最近狀況不錯，但要怎麼維持比較重要，不能大起大落，不夠穩定會讓教練團不夠放心。」如何在重返一軍後找回手感，他認為7月28日拿下單場MVP一役很關鍵，「變得比較有自信，也比較放得開。」

倒是有一件事讓他耿耿於懷，郭天信說：「盜壘有機會會去嘗試，但不能盲目去跑，我最近壘間出局太多，這是教練不想看到的東西。」

郭天信最近打得好，但也出現多次自殺式跑壘，他認為不是專注度出了問題，「我覺得或許是不夠沉穩，沒有想到當下狀況。」他自爆，「教練都說我是日本兵、敢死隊，一直衝、一直衝，沒有去看局面該怎麼做。」

中職 味全龍

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