中職／K得很瘋狂也掉了很多分 羅傑斯最不滿意輸了比賽

中信兄弟隊洋投羅傑斯昨天K得很瘋狂，但也掉了不少分數，極端的成績單，讓他今天也直言：「雖然三振很多，但最不滿意的就是我們輸了比賽。」

兄弟昨天以4：8不敵富邦悍將隊，羅傑斯接續自己已投了1局的保留比賽登板，最終成績為6局、失8分，全場狂飆13次三振，前4局12K、前5局13K都是史上第一次，但破紀錄的投球背後是承擔敗投。

今天賽前被問到是否知道K出新紀錄，羅傑斯說：「現在聽你們說才知道」，他自評投球感覺很好，但對結果不滿意，「總檢討下來，專注力要再提高。」

羅傑斯目前的2場先發，尚未兌現外界期待的成績，但他去年在中職的第一年就是開低走高，前4場先發吞下1勝2敗、防禦率7.79，他也被降下二軍調整，直到7月中重返一軍後才把身價投出來。

羅傑斯表示，「去年已經是過去式了，今年就是重新開始，但可以說的是，我現在的狀況就和去年下半季感覺一樣好，下周二就是下半季，就是重新開始。」

羅傑斯表示，進入中職第二年，不清楚對手對自己是否多做了研究，但既然去年有投出成績，今年也希望可以維持，期望去年的好結果能持續在今年展現。

日前新人宋晟睿透露羅傑斯會下廚給隊友吃，今天也被問到廚藝，羅傑斯笑說：「我對我的廚藝和我的投球一樣有信心。」