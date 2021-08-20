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中職／胡智為加盟儀式在新莊 開箱秀在台南
統一獅隊在今年季中選秀第一指名選進大聯盟級投手胡智為，將在25日為他舉辦加盟記者會，當天將正式公布初登板日期，確定將在27到29日之間的台南3連戰其中一場先發出賽。
胡智為將為獅隊補強下半季先發輪值，目前正在練習賽逐步拉高投球數，根據球隊為他擬定的進度表，他在初登板前最後一場出賽的投球量約60球，銜接到中職「開箱秀」。
獅隊今天宣布，將在25日於新莊球場為胡智為舉辦加盟記者會，屆時由領隊蘇泰安為胡智為披上球衣和球帽，也將正式公布胡智為的合約、初登板日期、出場主題曲。
25日當天新莊進行富邦悍將與中信兄弟隊之戰，此戰由江少慶演出初登板，已是下半季的重磅好戲，而獅隊當天是休兵日，26日於新莊出賽，先一天在悍將隊大本營為胡智為舉辦加盟儀式。
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