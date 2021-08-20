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棒球／滿壘機會卻遇雨泡湯！ 甲子園擬引進「保留比賽」制度

聯合新聞網 / 綜合報導
今年甲子園賽事多受雨勢困擾，大會將研擬引進「保留比賽」制度。 法新社
今年甲子園賽事多受雨勢困擾，大會將研擬引進「保留比賽」制度。 法新社

今年甲子園賽事多受雨勢困擾，大會將研擬引進「保留比賽」制度。 法國新聞社
今年甲子園賽事多受雨勢困擾，大會將研擬引進「保留比賽」制度。 法國新聞社

日本今年度的甲子園賽事，受到天候狀況不佳影響，出現多場比賽延期的狀況。由於按照甲子園既定規則，即使是進行一半的比賽，只要還未達規定局數，遇上下雨順延就會全部從頭打，過程的得分、安打記錄等都將消失，因此也出現了好不容易出現贏球機會，卻遭到雨勢沒收的狀況。

根據日本媒體「スポニチ」報導，19日由近江對上日大東北的比賽，近江率先轟出全壘打拿到一分。到了第五局，近江再度攻佔滿壘，是一舉擴大領先的好機會。然而此時天公不作美，大雨連下了兩個小時多，使得這場比賽宣布延期重打，所有的內容都不算數。

這場比賽已經是12日名櫻對帶廣農後，本次甲子園第二度打到一半延期的賽事。日本網友對於近江大好機會就在眼前，卻因為雨勢攪局泡湯，都感到相當不平。

許多網友表示「差一點比賽就會成立，卻被沒收太慘了」、「我覺得延賽應該從中斷的地方開始打」、「不能從同樣的場面重新比嗎」、「連全壘打都沒了超慘」、「打全壘打卻比賽不算太可憐了」、「又是疫情又是下雨，球兒們好可憐」、「忍不住設想球員的心情」。

在廣大的央求聲浪中，日本高中棒球聯盟（高野連）事務局長小倉好正終於表態，將會開始討論引進「保留比賽」制度，讓以後延賽可以從中斷的地方開始打起。不過由於還要考慮到球數限制、預防投手受傷等問題，因此對於詳細內容，還有待進一步的檢討。

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