中職／變身「蟬師」！ 高孝儀「蟬鬥」敲雙安

富邦悍將昨（19日）以8：4逆轉中信兄弟，其中7棒的高孝儀有雙安表現附帶一分打點，值得一提的是，這兩安都有「好運蟬」相助，引起球迷熱議。

昨役4局下，高孝儀上場打擊時被攝影機捕捉到右肩上停了一隻蟬，當時他敲出中外野安打，5局下面對得點圈有人的機會，他再敲出帶有打點的安打，此時的蟬仍牢牢抓住高孝儀的肩上不動。

然而到了7局，蟬已經不在高孝儀肩上，他該打席也吞下三振，種種巧合引發網友熱議，有人稱他是「蟬師」、「蟬鬥」、「蟬之呼吸」、「妙蟬」等。