中職／24日來看陳冠宇有證書領 比賽用球也有紀念圖騰

樂天桃猿隊今天公布下半季售票，其中24日的桃園首戰、陳冠宇「開箱秀」，進場球迷可以拿到陳冠宇初先發證書，當天賽事正式用球也將印有陳冠宇先發紀念圖騰。

下半季門票因疫情分階段預售，8月24日起至9月5日的門票將在今日開始預售，限制25%比例入座並配合防疫指引，不開放客隊官方應援團，

桃猿快樂炒於此一階段亦不販售，球團今天一口氣公布下半季全猿主場主題趴，希望球迷朋友可以安排時間踴躍進場。

以第一指名選進的陳冠宇，將在24日在中華職棒初先發，球團在該賽事除了準備陳冠宇初先發證書送給進場的球迷朋友外，當日賽事正式用球也將採用陳冠宇初先發紀念圖騰。

為了慶祝陳冠宇加入中華職棒，桃猿隊從8月25日到27日的三場賽事「全區」票價一率只要200元（樂天信用卡優惠不併行）。

9月4、5日為「Yokoso桃猿Lite」，為大家準備微型日本嘉年華，Yokoso精神再現；經典Rakuten Girls Party浪Live辣酷甜趴預計在9月18日以及19日登場，10月9日為虎航主題日，10月10、11日連兩天「阿迷趴」，以及10月22到24日經典主題第九屆新光動紫。