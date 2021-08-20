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日職／低頭謝罪「我太愚蠢」 中田翔披巨人10號再出發

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中田翔今天確定在讀賣巨人隊重新出發，他將穿上10號球衣，今天在記者會上亮相。 截圖自影片
中田翔今天確定在讀賣巨人隊重新出發，他將穿上10號球衣，今天在記者會上亮相。 截圖自影片

施暴事件後，中田翔今天確定在讀賣巨人隊重新出發，他將穿上10號球衣，今天在記者會上亮相，除了向火腿隊致歉外，也允諾會珍惜再次獲得的機會。

中田翔在本月4日的練習賽前出拳毆打隊友，遭到火腿一、二軍無限期禁賽，火腿監督栗山英樹先前坦言他很難再待在火腿，但希望他在其他球隊有繼續打球的機會，也鼓勵他轉隊重新出發。

今天消息傳出中田翔轉戰巨人，球團隨後也召開記者會證實消息，中田翔一身西裝筆挺出席，也整理了門面，以黑髮造型亮相，事發後首度公開發聲。

記者會一開始，中田翔先低頭道歉，「這段時間給大家帶來困擾，我真的覺得很抱歉，也覺得自己背叛了球迷。」

中田翔表示，「對於栽培了我的火腿球團及所有球迷，我衷心感謝，這次自己的行為真的太過愚蠢，我感到後悔和抱歉。」他也提及栗山英樹給予自己的協助，「栗山監督真的很為我著想，對他很感激。」

中田翔表示，過去一周的時間，一直在深切反省自己，「這是我第一次以這樣的方式離開棒球，第一個禮拜不是能思考棒球的狀態，但在那之後有了強烈的信念想要重新開始。」

中田翔表示，收到巨人聯繫時，感覺有點複雜，也覺得很感激，「絕對不會辜負球團給我的機會，會徹底重新反省自己。」他坦言，「要重新獲得信任或許並不容易，但我會好好反省自己，作為一名棒球人繼續前進。」

中田翔 火腿 讀賣巨人

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