日職／不畏醜聞！巨人收下中田翔 兩球團都證實了

日職球星中田翔對隊友施暴，在火腿隊確定待不下去了，今天日本媒體搶先爆料他被交易到巨人隊，兩球團隨後證實消息，中田翔將改披巨人球衣重出江湖。

在日職因奧運停賽期間，中田翔在本月4日的練習賽前出拳毆打隊友，消息在11日曝光，他遭到火腿無限期禁賽，且一、二軍都禁止隨隊，

火腿監督栗山英樹曾在16日受訪時表示，對於中田翔的狀況，仍希望他不管在哪都能繼續打球，但對火腿來說確實很困難，吐露：「你不可能假裝事情沒有發生」、「他很難再繼續待在火腿了」；據報導指出，栗山也鼓勵中田翔轉隊重新出發。

今天日媒即報導中田翔的交易即將發生，「體育報知」指出，巨人做出重大決定，將交易換來中田翔，兩球團也隨後證實消息。

中田翔本季年薪3億4000萬日圓，但打出的成績不符身價，目前僅有1成93打擊率、4轟、13分打點，過往實績仍獲巨人不畏醜聞出手。