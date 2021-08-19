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華南金控盃／青少棒賽 勝部高雄、新北率先晉級4強

中央社 / 台北19日電

華南金控盃青少棒賽今天進行勝部冠軍戰，B組高雄市以8比3擊敗花蓮縣；A組因雨晚上才開打，最終新北市以3比1勝雲林縣，因此由高雄市、新北市率先晉級4強。

110年華南金控盃全國青少棒錦標賽為今年U15青少棒國內選拔賽，此次總計14支縣市球隊參賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制，比賽16日開打，冠軍預計22日出爐。今天共有4場賽事，其中2場分別為A、B組的勝部冠軍戰，奪勝的隊伍就能率先晉級4強。

B組勝部冠軍戰由高雄市對上花蓮縣，高雄市2局下就靠著顏佳恩、林劭倫、林劭威接連敲安打，攻下第1分；3局下二、三壘有人時，潘信安擊出高飛犧牲打得1分，顏佳恩再敲二壘安打送回1分，取得3比0領先。

高雄市在4比3僅領先1分時，6局下攻下大局，林劭威、陳柏恒敲出安打後，潘思佑擊出1打點滾地球，接著潘信安再敲二壘安打送回2分，顏佳恩也補上安打再得1分，終場高雄市以8比3擊敗花蓮縣，晉級4強。

A組勝部冠軍戰則由雲林縣對上新北市，原定下午4時開打，因下雨延後2小時開賽。3局上新北市靠著4次保送及蘇子翔的安打，攻下2分；雖然4局下雲林縣追回1分，不過7局上新北市再添1分，終場新北市以3比1獲勝，晉級4強。

青少棒錦標賽

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