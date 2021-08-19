快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／游霆崴5勝有4勝來自兄弟 「曾被打爆會做改變」

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
悍將先發投手游霆崴獲得單場MVP。記者蘇健忠／攝影
悍將先發投手游霆崴獲得單場MVP。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊23歲投手游霆崴吃定「黃衫軍」，今天在新莊球場對中信兄弟隊之戰，先發6局失3分（兩分自責），幫助悍將隊8：4獲勝，他以優質內容奪下本季第5勝，其中4勝擊敗兄弟，生涯第10勝到手。

悍將隊結束上半季賽事，戰績28勝1和31敗排名第4，游霆崴是隊上最多勝投手，他說：「沒想過幾勝的問題，每次都當做重新比賽，不管輸贏重新再來。」

游霆崴本季7場先發投出5勝2敗、防禦率4.59，對戰兄弟4勝1敗，他表示，兄弟打者很了解他，他也了解對手，彼此都知道，曾被打爆過，自己也會做一些改變。

上半季拿到5勝，游霆崴強調本來不在預期內，由於疫情的影響，一度擔心直接停賽，他說：「今天贏了很開心，明天就忘記，下半季馬上就要開始，要盡最大努力表現好，幫球隊拚季冠軍。」

悍將總教練洪一中用「很完美」形容游霆崴的表現，也肯定新秀捕手蕭憶銘的引導能力，認為配球非常好。

游霆崴也說，蕭憶銘很聰明，了解場上狀況，配球非常大膽，和自己想的一樣。

游霆崴 富邦悍將 中信兄弟

延伸閱讀

中職／羅傑斯狂飆13K失8分吞敗 游霆崴5勝是悍將勝投王

圖輯／中職中信兄弟對富邦悍將 三局結束3:3平手

中職／前三振王布魯斯升悍將一軍投教 吳俊良轉任牛棚

中職／19歲關門負荷有點重 但洪總盼曾峻岳有收穫

相關新聞

中職／羅傑斯前4局狂飆12K 兄弟洋投成為史上第1人

中信兄弟隊今天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行保留比賽，從2局上打起，兄弟洋投羅傑斯投完前4局，一共投出12次三振，寫下中...

日職／中田翔被交易至巨人 陽岱鋼意外登日本熱搜

日本火腿今（20日）忍痛將陣中發生暴行醜聞的主砲中田翔無償送至巨人，引發日職球迷熱議，不過令人意外的是，台灣好手陽岱鋼卻也在此時登上熱搜榜單。 陽岱鋼過去效力日本火腿10年，直到2016年季末進

中職／中信進總冠軍賽像走灶腳 為何富邦卻是稀客？

中信兄弟順利拿到今年上半季冠軍，在此，先恭喜黃衫軍，克服許多不利的因素，終於順利登頂，年底將再戰總冠軍賽。 確實，本季兄弟打得並不順遂，首先，洋投只有去年投手三冠王、年度MVP德保拉堪用，戰績1

日職／阪神最佳中繼出現 擠掉陳偉殷、小羅哈斯

日本職棒結束奧運期間休兵期於8月13日重新復賽，將近一個月的球季中斷是日本職棒相當少見的特殊賽程，期間的調整也勢必會影響到後半段球季的戰情起伏。 阪神虎隊雖然帶著聯盟第一的戰績結束前半段，不過休

中職／黃恩賜奪勝 補兄弟缺口

花了超過五個月，中職昨天終於消化完畢上半季全部賽程，中信兄弟隊在最終戰以二比一擊敗味全龍隊，總教練林威助展望下半季，期望...

迎隊史第17季冠軍過後 中信兄弟能否擺脫「安心亞」？

如果早在今年7月中旬復賽期間談論哪一隊會是本季中職上半季冠軍時，很難把中信兄弟與當時領先的統一獅隊相提並論，雖中信兄弟在戰績上緊咬統一獅隊，可是在種種不利因素下，不得不令人看衰黃衫兄弟，這也令這次的季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。