中職／游霆崴5勝有4勝來自兄弟 「曾被打爆會做改變」

富邦悍將隊23歲投手游霆崴吃定「黃衫軍」，今天在新莊球場對中信兄弟隊之戰，先發6局失3分（兩分自責），幫助悍將隊8：4獲勝，他以優質內容奪下本季第5勝，其中4勝擊敗兄弟，生涯第10勝到手。

悍將隊結束上半季賽事，戰績28勝1和31敗排名第4，游霆崴是隊上最多勝投手，他說：「沒想過幾勝的問題，每次都當做重新比賽，不管輸贏重新再來。」

游霆崴本季7場先發投出5勝2敗、防禦率4.59，對戰兄弟4勝1敗，他表示，兄弟打者很了解他，他也了解對手，彼此都知道，曾被打爆過，自己也會做一些改變。

上半季拿到5勝，游霆崴強調本來不在預期內，由於疫情的影響，一度擔心直接停賽，他說：「今天贏了很開心，明天就忘記，下半季馬上就要開始，要盡最大努力表現好，幫球隊拚季冠軍。」

悍將總教練洪一中用「很完美」形容游霆崴的表現，也肯定新秀捕手蕭憶銘的引導能力，認為配球非常好。

游霆崴也說，蕭憶銘很聰明，了解場上狀況，配球非常大膽，和自己想的一樣。