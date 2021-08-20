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中職／中信進總冠軍賽像走灶咖 為何富邦卻是稀客？

聯合新聞網 / Ramos
富邦悍將明明戰力不錯，又換了最有總冠軍賽經驗的洪一中當總教練，但今年上半季還是一如以往，跟季冠軍失之交臂。 聯合報系資料照片
富邦悍將明明戰力不錯，又換了最有總冠軍賽經驗的洪一中當總教練，但今年上半季還是一如以往，跟季冠軍失之交臂。 聯合報系資料照片

中信兄弟順利拿到今年上半季冠軍，在此，先恭喜黃衫軍，克服許多不利的因素，終於順利登頂，年底將再戰總冠軍賽。

確實，本季兄弟打得並不順遂，首先，洋投只有去年投手三冠王、年度MVP德保拉堪用，戰績11勝2敗、防禦率2.12，表現亮眼，如果聯盟要選上半季MVP，德保拉絕對當之無愧；萊福力先發8場只拿1勝、吞5敗，防禦率8.35已遭解約，羅傑斯先發4場1勝難求，防禦率5.87，加百利3勝3敗、防禦率4.48，表現差強人意。

其次，中信先發本土投手成績也很平凡，廖乙忠、余謙、陳琥、黃恩賜4人加起來11場先發，只拿到區區的1勝，合計防禦率破7，剩下一位先發土投鄭凱文雖添得6勝，但防禦率逼近5，數據並不理想。

中信兄弟先發投手群中僅德保拉一人表現優異，但還是能在上半季殺出重圍，實在是很不簡單。 聯合報系資料照片
中信兄弟先發投手群中僅德保拉一人表現優異，但還是能在上半季殺出重圍，實在是很不簡單。 聯合報系資料照片

另外，張志豪手肘動韌帶置換手術整季報銷，周思齊一整季打擊率都在2成上下徘徊，勉強擠出2發全壘打，岳政華、岳東華兄弟檔表現平平，上述不利因子都讓中信上半季爭冠之路走得相當辛苦。

還好，中信有堅實牛棚、守備作為堅實屏障，牛棚防禦率2.47勇冠全聯盟，李振昌、吳俊偉、蔡齊哲、官大元、王奕凱、謝榮豪組成強大後援投手戰力，加上全聯盟最佳團隊守備率0.984、最少團隊失誤35次，還有最好的團隊盜壘阻殺率0.400，這些部分都優於其他4隊。

而且，本季中信主力打者普遍發揮得不錯，復賽後竄出陳文杰，讓張志豪因傷整季報銷的傷害降到最低，新帥林威助用兵不分大小牌，知人善任也是中信上半季能登頂的因素。

中信兄弟總教練林威助（右）不迷信大牌，讓所有球員都有表現機會。
中信兄弟總教練林威助（右）不迷信大牌，讓所有球員都有表現機會。

依各隊戰力來看，下半季統一獅還是比較有希望拿到季冠軍，總冠軍賽再度上演「象獅大戰」，畢竟統一野手戰力整齊，三洋投布雷克、猛威爾、飛力士壓制利和吃局數能力俱佳，只要避免湧現傷兵潮，猛獅依舊大有可為。

另一方面，富邦進軍中職第5年，不但從未打進過總冠軍賽，就連季冠軍1座都沒有，富邦長期將中信視為假想敵，「金控大戰」更是一大話題，然而，早3年進場中職的中信，不但已拿下第6座季冠軍，過去7年更6度打進總冠軍賽，如今又拿到門票，同為金控業的富邦看在眼裡，心裡恐怕不是滋味吧。

富邦悍將經營球隊付出大量金錢與心力，但似乎是還沒有抓到訣竅，就是很難在關鍵時刻取得總冠軍賽門票。 聯合報系資料照片
富邦悍將經營球隊付出大量金錢與心力，但似乎是還沒有抓到訣竅，就是很難在關鍵時刻取得總冠軍賽門票。 聯合報系資料照片

中信進軍中職後不久，就擁有完善的訓練基地，宿舍在旁邊，練球事半功倍，加上近年選秀策略得宜，輔以二軍農場養成奏效，2017年起陸續選進岳東華、黃恩賜、陳柏豪、蔡齊哲、李振昌、高宇杰、江坤宇、吳俊偉、王奕凱、岳政華、余謙、宋晟睿，前幾輪順位挑的好手幾乎都沒有「空氣」。

反觀富邦選秀成果就有差了，二軍農場養成體系也出了些問題，2017年選秀第一輪指名高苑內野手楊晉豪，目前還是浮浮沉沉，2018年以狀元籤指名平鎮捕手戴培峰，放棄選李振昌，結果李振昌拿下54場救援成功，防禦率2.62、每局被上壘率1.02，絕對是聯盟頂級守護神，而戴培峰還未見接班姿態。

楊晉豪(右)是2017年選秀會首輪球員，至今仍無法成為一軍主力，其他新人也少有佳作，不像統一獅、中信兄弟有多位好手快速成長。 聯合報系資料照片
楊晉豪(右)是2017年選秀會首輪球員，至今仍無法成為一軍主力，其他新人也少有佳作，不像統一獅、中信兄弟有多位好手快速成長。 聯合報系資料照片

另外，2017年選秀富邦第二輪選進的陳品捷，目前人在味全龍，第三輪選進的羅國華表現平平，2018年第三輪指名陳品學已退役，2019年第二輪挑走的北市大左投朱益生，進職棒沒多久就動刀，第三輪指名的高中速球投手林聖榮不進反退，不管是旅外、大學或高中選手，富邦前幾輪選進來的球員，堪用者並不多。

富邦已面臨主力球員老化、退化問題，用同一批球員一直無法拿到季冠軍，勢必得用另一批好手打天下，但年輕選手又接不上來，讓總教練洪一中大嘆巧婦難為無米之炊。

富邦的確很認真經營職棒球隊，但職棒是很龐雜、細膩的工作，不是砸大錢找名牌教頭、大咖球星、頂級洋將，將新莊主場弄得票漂亮亮就可以拿到季冠軍、總冠軍，「團隊」才是最重要的，而非「個人」主義，這也是富邦始終無法更上一層樓的關鍵因素。

中信兄弟 富邦悍將 德保拉 林威助 洪一中

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