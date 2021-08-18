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日職／「以身為鯉魚隊選手為榮」廣島洋投強森宣布高掛球鞋

聯合新聞網 / 綜合報導
曾於2016年榮膺澤村賞，並助廣島鯉魚達成央聯三連霸的洋投強森（Kris Johnson）今對外發布將高掛球鞋，宣告退役，結束6年日職生涯。 取自推特カズヤ バリバリバリ
曾於2016年榮膺澤村賞，並助廣島鯉魚達成央聯三連霸的洋投強森（Kris Johnson）今對外發布將高掛球鞋，宣告退役，結束6年日職生涯。 取自推特カズヤ バリバリバリ

曾於2016年榮膺澤村賞，並助廣島鯉魚達成央聯三連霸的洋投強森（Kris Johnson）今對外發布將高掛球鞋，宣告退役，結束6年日職生涯。

再2個月將滿37歲的強森，擁有四分之一的日本血統，並在2015年起從美國轉戰日本職棒，首年就展現過人壓制力，初登板對上養樂多就投出9局完封勝，該年也成為央聯防禦率王，隔年以15勝7負，防禦率2.15的成績成為近52年第一位外籍澤村賞得主，2017也與球隊簽下3年10億日圓合約，加上激勵獎金更高達15億日圓。

強森6年的日職生涯表現頂尖，合計拿下57勝37敗，主投804局奪下624次三振，防禦率僅2.76，惟最後一年表現明顯下滑，僅繳出0勝7敗，防禦率6.10的成績，季末未獲球團續約，並於今日宣告退役。

廣島球團對外發布強森的退休聲明，他認為棒球生涯的最佳時刻全都奉獻給了廣島，除了澤村賞，也一同打進了日本大賽，他將成果歸功於隊友及家人，「我以身為廣島東洋鯉魚隊選手引退為榮，謝謝你們給我的回憶。」

廣島 強森 日本

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