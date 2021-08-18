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中職／德保拉上半季11勝 睽違13年有望再現20勝投手

中央社 / 台北18日電
德保拉上半季拿下11勝、107次奪三振，中職有望睽違13年再度出現20勝級投手。 中央社
德保拉上半季拿下11勝、107次奪三振，中職有望睽違13年再度出現20勝級投手。 中央社

中職中信兄弟昨天奪下季冠軍，關鍵之一是後援4局無失分的德保拉，挺身而出上演12上12下。德保拉上半季拿下11勝、107次奪三振，中職有望睽違13年再度出現20勝級投手。

德保拉昨天在6局下、球隊8比4領先時登板，結果投完剩下4局演出12上12下，送出3次三振無失分，幫助球隊終場以9比4擊敗樂天桃猿隊，拋下黃色彩帶。德保拉也奪下本季第11勝，為目前勝投王，107次奪三振也是目前的三振王。

德保拉昨晚受訪時表示，「賽前1小時投手教練問我是否可以出來後援，我就回答說，球隊需要我時一定會挺身而出。」他也有預測到要把4局都投完，最後幫助球隊奪下季冠軍，他說：「看到彩帶非常開心，這是剛開季就想追求的榮耀，是屬於球隊而不是個人的。」

德保拉是去年的年度最有價值球員、勝投王、奪三振王、防禦率王及最佳9人投手獎得主，本季續留兄弟。上半季兄弟先發投手狀況不穩，因此打得比較辛苦，但德保拉一枝獨秀，目前出賽15場含14場先發，奪下11勝2敗，防禦率僅2.12，兄弟拿下33勝中，有3分之1是由德保拉貢獻。

才半季就拿下11勝，德保拉若維持穩定，有機會挑戰單季20勝。中職史上拿過單季20勝僅8次、6人，分別為王漢22勝、陳義信22勝及20勝各一次，其餘都是20勝，分別為黃平洋、郭進興（2次）、楓康及強森，最近一次是2008年的強森。

因此德保拉要挑戰中職睽違13年的20勝，也有望挑戰中職單季最多勝紀錄。此外，德保拉在上半季奪下11勝、投101.2局、107次奪三振，是中職史上第一個達成半季10勝、100局、100K的投手。

德保拉 中職 強森

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