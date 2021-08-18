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中職／兄弟連輸6次總冠軍賽 12月才有機會改變命運

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
兄弟想拚隊史第8座總冠軍，必須等到12月才有機會。 記者侯永全／攝影
兄弟想拚隊史第8座總冠軍，必須等到12月才有機會。 記者侯永全／攝影

中信兄弟隊昨天獲得上半季冠軍，成為中職首支打進季後賽的球隊，由於今年賽事受到疫情衝擊，下半季賽事最快要到11月21日才結束，兄弟想拚隊史第8座總冠軍，必須等到12月才有機會。

兄弟隊史一共拿下17次季冠軍，半季封王次數排名第1，但以總冠軍次數來看，統一獅隊10次穩居榜首，兄弟、樂天桃猿隊7次並列第2，再來是味全龍隊4次、富邦悍將隊3次（含球隊前身）。

兄弟最近一次奪下總冠軍是2010年，2011到13年未能晉級爭霸戰，從14年起7個球季打了6次總冠軍賽全部落敗，包括輸給猿隊4次，悍將前身義大犀牛隊、獅隊各1次。

中職上半季打了超過5個月，還有3場補賽要打，今天公布下半季賽程表，將從24日起開打，表定11月21日結束，將是中職開打32年來最晚結束球季賽。

下半季賽事一旦因雨延賽，預定11月21日結束就會往後順延，就算如期打完，最快27日展開總冠軍賽，也要打到12月才會有結果，離各隊明年開訓時間只剩1個月左右。

中職過去28次總冠軍賽（1992、94、95年未有爭霸戰）共有10次打到11月結束，最晚發生在2004年，當年下半季因為雅典奧運停賽29天，所有賽事往後挪移，悍將隊前身興農牛隊在總冠軍賽4勝3敗扳倒獅隊、奪下隊史首冠時，已是11月14日。

兄弟過去在總冠軍賽贏過5次（不含1992、94年直接封王），不過輸了8次，現任總教練林威助想領軍扳回一城，必須到等到12月才有答案。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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