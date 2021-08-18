中職／東奧奪牌好手開球第二彈 羅嘉翎26日新莊亮相

中職下半季賽事24日開打，富邦悍將隊今天宣布，26日對統一獅隊之戰，將邀請東京奧運奪得銅牌的「跆拳道甜心」羅嘉翎擔任開球貴賓。

悍將隊下周在新莊主場進行5連戰，24、25日對決中信兄弟隊，26、28、29日依序和獅隊、樂天桃猿、味全龍隊交手，24日對兄弟首戰也將邀請在東奧奪金的「舉重女神」郭婞淳開球，這是她第三度為中職賽事擔任開球嘉賓。

悍將隊今天指出，喜迎富邦悍將五周年到來，球團特別於下半季首周主場賽事舉辦慶祝活動，8月24到26日精心準備「鐵粉證書」給陪伴悍將隊五年的亞瑟傳奇會員們（前為季票會員），同步推出五週年紀念商品提供家人們選購收藏。8月26日更邀請甫奪東奧銅牌的羅嘉翎蒞臨悍將隊城堡，為悍將隊開出精采好球！

年僅19歲的羅嘉翎首度叩關奧運就踢下銅牌，在東奧跆拳道女子57公斤級的銅牌戰，最後一刻用兩個漂亮的上端攻擊拉開比分、以10：6勝出！羅嘉翎出身自跆拳道世家，爸爸是跆拳道教練、哥哥也是選手出身，從小耳濡目染加上183公分長腿優勢，高中時就在世界青少年跆拳道錦標賽完成2連霸，成為台灣跆拳道界史上第一人。

來自新北三芝的「新北之星」羅嘉翎，歷經東奧奪銅後人氣竄升，受到各界關注的她開心的坦言：「謝謝大家看見我們運動員」，不過享受奪牌喜悅之餘也積極備戰，她將於十月中參加由新北市政府籌劃的「110年全國運動會」，羅嘉翎期許自己可以順利拿下好成績，也希望大家可以繼續給運動員們支持。

中職下半季即將展開，邀請家人們一起進場挺悍將隊也為奧運國手喝采！富邦悍將隊今年11月將滿五歲生日，球團特別於8月24到26日規劃五週年慶祝活動，將每日透過富邦悍將APP抽出5位幸運家人贈送「五週年紀念套組」禮品，其中每日還可參加由最大牌的資深員工所推出的「尋找富藍奇」限時活動，凡參加即可獲得「5點」APP點數，更多活動內容請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。