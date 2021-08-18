中職／確診者上周到台南球場觀戰 聯盟篩檢球員全陰性

針對高雄今天1名確診者曾在8月10、11日到台南球場觀賞中華職棒例行賽，聯盟今天發出聲明，強調已經為一、二軍球員進行篩檢，結果全為陰性。

這兩天在台南球場進行的比賽，統一獅隊分別對決味全龍、中信兄弟隊。

中職聲明如下：

一、台南棒球場今全日關閉，進行清消作業。後續依循衛生主管機關指示辦理。

二、在防疫措施規範下，觀眾席球迷均全程配戴口罩，球場中比賽球員也與觀眾席球迷無任何接觸，不過基於安全考量，已為一、二軍選手等人員進行篩檢，以確保安全無虞。

三、篩檢結果一、二軍選手計113人，結果113人為陰性，球場其他工作人員計31人，結果31人為陰性。

獅隊也指出，球團今天接獲台南市衛生局通知台南球場及萊恩酷於8月10、11日有出現新型冠狀病毒確診者足跡，球隊接獲通知後，立即採取應變措施，針對獅隊全體教練、選手（包含一、二軍）及Uni Girls女孩及後勤行政工作人員進行全面快篩，篩檢結果全部呈現陰性。

據了解該名確診者無和球隊教練、選手直接接觸，但球隊為了安全考量，根據防疫相關措施，今天台南球場場內、看台、萊恩酷商品部及外圍環境進行全面消毒作業，以提供球迷更安全看球環境。