中職／確診者上周到台南球場觀戰 聯盟篩檢球員全陰性
針對高雄今天1名確診者曾在8月10、11日到台南球場觀賞中華職棒例行賽，聯盟今天發出聲明，強調已經為一、二軍球員進行篩檢，結果全為陰性。
這兩天在台南球場進行的比賽，統一獅隊分別對決味全龍、中信兄弟隊。
中職聲明如下：
一、台南棒球場今全日關閉，進行清消作業。後續依循衛生主管機關指示辦理。
二、在防疫措施規範下，觀眾席球迷均全程配戴口罩，球場中比賽球員也與觀眾席球迷無任何接觸，不過基於安全考量，已為一、二軍選手等人員進行篩檢，以確保安全無虞。
三、篩檢結果一、二軍選手計113人，結果113人為陰性，球場其他工作人員計31人，結果31人為陰性。
獅隊也指出，球團今天接獲台南市衛生局通知台南球場及萊恩酷於8月10、11日有出現新型冠狀病毒確診者足跡，球隊接獲通知後，立即採取應變措施，針對獅隊全體教練、選手（包含一、二軍）及Uni Girls女孩及後勤行政工作人員進行全面快篩，篩檢結果全部呈現陰性。
據了解該名確診者無和球隊教練、選手直接接觸，但球隊為了安全考量，根據防疫相關措施，今天台南球場場內、看台、萊恩酷商品部及外圍環境進行全面消毒作業，以提供球迷更安全看球環境。
獅隊強調，8月10、11日均有落實實聯制相關防疫規定，球隊也將配合CDC疾病管制署相關防疫處理，提供進場球迷實聯制相關資訊，屆時確診者周圍球迷是否需要進行快篩或自主健康管理，將由CDC疾病管制署一併通知。
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