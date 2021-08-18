快訊

國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

中職／確診者上周到台南球場觀戰 聯盟篩檢球員全陰性

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
台南棒球場全天關閉，進行清消作業。圖／統一獅隊提供
台南棒球場全天關閉，進行清消作業。圖／統一獅隊提供

針對高雄今天1名確診者曾在8月10、11日到台南球場觀賞中華職棒例行賽，聯盟今天發出聲明，強調已經為一、二軍球員進行篩檢，結果全為陰性。

這兩天在台南球場進行的比賽，統一獅隊分別對決味全龍、中信兄弟隊。

中職聲明如下：

一、台南棒球場今全日關閉，進行清消作業。後續依循衛生主管機關指示辦理。

二、在防疫措施規範下，觀眾席球迷均全程配戴口罩，球場中比賽球員也與觀眾席球迷無任何接觸，不過基於安全考量，已為一、二軍選手等人員進行篩檢，以確保安全無虞。

三、篩檢結果一、二軍選手計113人，結果113人為陰性，球場其他工作人員計31人，結果31人為陰性。

獅隊也指出，球團今天接獲台南市衛生局通知台南球場及萊恩酷於8月10、11日有出現新型冠狀病毒確診者足跡，球隊接獲通知後，立即採取應變措施，針對獅隊全體教練、選手（包含一、二軍）及Uni Girls女孩及後勤行政工作人員進行全面快篩，篩檢結果全部呈現陰性。

據了解該名確診者無和球隊教練、選手直接接觸，但球隊為了安全考量，根據防疫相關措施，今天台南球場場內、看台、萊恩酷商品部及外圍環境進行全面消毒作業，以提供球迷更安全看球環境。

獅隊強調，8月10、11日均有落實實聯制相關防疫規定，球隊也將配合CDC疾病管制署相關防疫處理，提供進場球迷實聯制相關資訊，屆時確診者周圍球迷是否需要進行快篩或自主健康管理，將由CDC疾病管制署一併通知。

台南棒球場全天關閉，進行清消作業。圖／統一獅隊提供
台南棒球場全天關閉，進行清消作業。圖／統一獅隊提供
台南棒球場全天關閉，進行清消作業。圖／統一獅隊提供
台南棒球場全天關閉，進行清消作業。圖／統一獅隊提供
台南棒球場全天關閉，進行清消作業。圖／統一獅隊提供
台南棒球場全天關閉，進行清消作業。圖／統一獅隊提供

統一獅 中職 中信兄弟

延伸閱讀

中職／下半季24日點燃戰火 11月21日結束是史上最晚

中職／兄弟上半季打線關鍵 隊長王威晨帶領隊友一起衝

中職／大雨沖倒萊恩廟 兄弟狂開除獅機

獨／萊恩雷諾斯難忘臭豆腐 盼台粉絲也愛「脫稿玩家」

相關新聞

中職／下半季24日點燃戰火 11月21日結束是史上最晚

中信兄弟隊昨天在桃園球場擊敗樂天桃猿隊，獲得上半季冠軍，中華職棒今天正式公布下半季賽程表，將從24日起開打，由兄弟、富邦...

中職／大雨沖倒萊恩廟 兄弟狂開除獅機

中華職棒今年上半球季受到COVID-19疫情影響而停賽，於7月13日正式復賽，目前總算進入最後補賽週。原先停賽前拉鋸的戰況，在8月份逐漸明朗，領先的中信兄弟及統一7-ELEVEn獅復出後狀況大不同，前

日職／中田翔職棒生涯下一步 日網友：台灣如何？

日本火腿老大哥中田翔日前爆發暴力事件，被下達一二軍禁賽的罰則，在情同父子的監督栗山英樹都坦言難以留在母隊的現在，職棒生涯下一步該怎麼走？有日本網友建議去韓國，甚至台灣的中華職棒。 中田翔在本月4

中職／全猿主場遭大批象迷入侵 陳禹勳嘆：以為來到客場

昨役僅差一場便能於上半季封王的中信兄弟，最終成功以9：4獲勝，在樂天主場拋下黃色彩帶，滿場的兄弟球迷也讓桃猿終結者「鄉長」陳禹勳嘆：「今天以為來到客場」。 因為疫情影響，中職目前僅開放25%球迷

棒球／新北市高中社團賽風波 摔面罩又罵球員的主審停聘1年

新北市109學年高中社團棒球對抗賽風波，教育局召開審判暨紀律委員會議後，決議維持原判決新莊高中獲勝。但主審的情緒言詞影響...

中職／確診者上周到台南球場觀戰 聯盟篩檢球員全陰性

針對高雄今天1名確診者曾在8月10、11日到台南球場觀賞中華職棒例行賽，聯盟今天發出聲明，強調已經為一、二軍球員進行篩檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。