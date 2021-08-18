中職／上半季無一枝獨秀球隊 下半季有海歸派助拳預料更精彩

中華職棒在17日晚間賽事寫上半季大結局，中信兄弟將士用命擊敗樂天後，在少戰3場的情況下超車統一而封王，但後續賽事仍很重要！由於中職季後賽賽制考慮到全年勝率與半季冠軍，即便無緣半季冠軍，各隊仍得顧全年戰績以求季後賽機會，而下半季會有至少5名海歸派球星回歸，加上中信投打未有明顯優勢，戰況預計更加精彩。

中信兄弟上半季封王

中職上半季接近尾聲，戰績領先的中信兄弟17日推出雙洋投加百利與德保拉，全隊將士用命拿下樂天桃猿，成功封王，率先搶到一張季後賽門票，雖然24日才開打下半季，上半季仍還有3場比賽，但預期各隊還是會兼顧戰績與測試可用之兵。

中職季後賽賽制是採用上下半季與全年勝率一起看，若上下半季冠軍為同一隊包辦，全年勝率第二與第三的隊伍也會獲得季後賽資格，先廝殺一個5戰3勝的系列賽，勝者再挑戰握有一勝的全年冠軍。

若半季冠軍不同隊伍，但其中有一隊拿到全年最高勝率，則2隊直接進行台灣大賽；若2支半季冠軍都不是全年最高勝率，則勝率較低的半季冠軍先與未拿到半季冠軍的全年最高勝率先打一輪，簡言之，各隊都還得考慮全年勝率。

由於下半季至少會有5名季中選秀的海歸派球星登板，各隊戰力都會提升，如何調派出最具競爭力的陣容是教練的首要考量，戰況也會更撲朔迷離，上半季冠軍的中信兄弟不見得能保住領先地位，原因是各隊各自有優勢，即便半季冠軍中信兄弟也非全面佔優。

投打進階數據

攤開上半季的進階數據，投手方面領先的是統一7-ELEVEN獅隊，得益於三大洋投的壓制力，統一擁有最強悍的先發ERA+，而新軍味全龍則領銜土投先發ERA，反而冠軍中信兄弟的投手戰力只排第三，ERA+還不及聯盟平均，而排名後段的富邦與樂天分別遇到洋投戰力受損、本質不佳的因素，但下半季將有旅外的江少慶和陳冠宇加入，成績可能回升。

至於打擊方面最具優勢的則是樂天與中信，這兩隊的OPS+都顯著超出聯盟均值，樂天團隊打擊率更高達2成86，中信則是在本壘板紀律上（最高保送率、最低三振率）表現出色，雖然墊底的味全龍團隊OPS+僅80，但下半季有旅外捕手鞏冠的加盟，配合復賽後火力爆發的小將們（郭天信、黃柏豪），有望縮短與老四隊的差距。下半季的中職勝負仍難料。

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