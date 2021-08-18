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中職／下半季24日點燃戰火 11月21日結束是史上最晚
中信兄弟隊昨天在桃園球場擊敗樂天桃猿隊，獲得上半季冠軍，中華職棒今天正式公布下半季賽程表，將從24日起開打，由兄弟、富邦悍將隊在新莊球場進行首戰。
兄弟封王後，上半季賽事還剩最後3戰，將在20日天母球場兄弟、味全龍隊之戰後結束。
下半季24日在兩座球場同時開打，另一戰是統一獅、樂天桃猿隊在桃園球場對決，表定11月21日結束，將是中職開打32年來最晚結束球季賽。
中職指出，下半季將在全台8座球場開打，猿隊、悍將各30場主場賽事都安排在桃園、新莊進行，兄弟安排28場台中洲際、2場高雄澄清湖主場賽事，獅隊在台南進行25場，9月14日到19日移師花蓮展開5場主場賽事。
龍隊10月20、21日將在新莊球場迎戰悍將，也是唯一在北、中、南都有安排主場比賽的球隊，分別是天母球場15場、斗六1場、嘉義市2場、澄清湖10場。
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