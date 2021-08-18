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棒球／新北市高中社團賽風波 摔面罩又罵球員的主審停聘1年

中央社 / 新北18日電
109學年度高中社團棒球對抗賽，今年4月21日季軍戰由新莊高中對上板橋高中，不料過程中，發生板中投手暴投，棒球彈擊主審手肘衍生風波。 截圖自Youtube
109學年度高中社團棒球對抗賽，今年4月21日季軍戰由新莊高中對上板橋高中，不料過程中，發生板中投手暴投，棒球彈擊主審手肘衍生風波。 截圖自Youtube

新北市109學年高中社團棒球對抗賽風波，教育局召開審判暨紀律委員會議後，決議維持原判決新莊高中獲勝。但主審的情緒言詞影響比賽紀律，決議1年內停止聘任為賽事執法。

新北市政府教育局舉辦109學年度高中社團棒球對抗賽，今年4月21日季軍戰由新莊高中對上板橋高中，不料過程中，發生板中投手暴投，棒球彈擊主審手肘衍生風波。

主審手臂遭球擊中後，丟下面罩痛苦彎下腰，隨後大吼質疑捕手為何不擋球？板中教練與主審爭執，主審最後直接裁定新莊高中獲勝。

新北市府教育局副局長劉明超今天接受中央社記者電話訪問表示，本案今年5月中旬，經召開審判暨紀律委員會議決議，維持原判決結果，新莊高中獲勝，不另行辦理重賽。

教育局表示，提供高中棒球社團交流的賽事，上下學期各有1次（一年2次）。這次主審於執法過程中的情緒性言詞及行為已影響比賽紀律，決議1年內停止聘任該名裁判擔任本賽事執法人員。

教育局說，責請板橋高中督導該教練，加強棒球增能教育及球隊管理知能。另外，也請教練約束自主情緒，避免情緒性言詞及行為影響比賽紀律。

教育局表示，此次事件相關決議已納入新北市未來各項賽事的參考，日後將於賽事舉辦前的裁判及教練會議，加強宣導情緒控管的教育訓練，及參加比賽的實質教育意義，避免再度發生類似事件。

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