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棒球／日本夏季甲子園6度因雨延賽 2校選手確診退出

中央社 / 東京18日綜合外電報導
日本高中棒球盛會「夏季甲子園」大賽10日開打，但因連日大雨多次延賽。 法新社
日本高中棒球盛會「夏季甲子園」大賽10日開打，但因連日大雨多次延賽。 法新社

日本高中棒球盛會「夏季甲子園」大賽10日開打，但因連日大雨多次延賽，今天原定3場賽事又再度順延到明天，是本屆甲子園第6次延賽；另有2所學校因選手確診退出。

「日刊體育」報導，俗稱「夏季甲子園」的第103屆日本全國高中棒球錦標賽大會本部，今天因天氣不佳決定3場賽事延期；夏季甲子園開賽至今6次延賽，成為歷屆最多紀錄。

本屆夏季甲子園一開始就因9號颱風盧碧攪局而延後一天開幕；日本11日起連日大雨，12日到14日所有比賽連續3天順延；昨天也因雨勢影響，進行第1場比賽後即停賽，後續賽事順延。

過去夏季甲子園延賽最多次的，是1975年的第57屆賽事，受颱風影響共順延5次賽程。

另外，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，本屆賽事採取嚴格的防疫措施，但仍有參賽選手確診。

日本放送協會（NHK）報導，繼宮崎商業學校因包含選手在內有13人確診，被判定為群聚感染而退賽之後，宮城縣東北學院也因為1名選手確診而決定退賽，成為第2所退賽的學校。

東北學院過去從未出戰過春季或夏季甲子園，今年是首度在夏季甲子園出賽，首戰獲勝後，於13日有一名選手發燒，經核酸檢驗（PCR）確診，其後隊上另有2名選手與1名練習輔助員被匡列為密切接觸者。

大會本部原本判定這是選手單一確診病例，將觀察東北學院的檢驗狀況，再判斷是否可以出戰21日的第二場賽事，但東北學院昨天晚間自行申請退賽並獲准。

東北學院表示，退賽的理由，是因為若繼續參加下一場比賽，會被辨識出確診選手身分，擔憂恐因此影響選手的未來發展，因此決定退賽。

依據夏季甲子園防疫指南，如果是選手個人染疫，不用全隊退賽，但染疫選手必須予以替換。

甲子園 棒球

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