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日職／中田翔職棒生涯下一步 日網友：台灣如何？

聯合新聞網 / 綜合報導
中田翔職棒生涯下一步該怎麼走？有日本網友建議去韓國，甚至台灣的中華職棒。 歐新社
中田翔職棒生涯下一步該怎麼走？有日本網友建議去韓國，甚至台灣的中華職棒。 歐新社

日本火腿老大哥中田翔日前爆發暴力事件，被下達一二軍禁賽的罰則，在情同父子的監督栗山英樹都坦言難以留在母隊的現在，職棒生涯下一步該怎麼走？有日本網友建議去韓國，甚至台灣的中華職棒。

中田翔在本月4日的練習賽於板凳席毆打陣中後輩，導致對方無法上場，甚至出現腦震盪的症狀，當天中田也只上場了1個打席就被換下場，幾日後火腿官方公佈此醜聞，社長川村浩二也對中田下達了一二軍禁賽的罰則，並向外界道歉。事後監督栗山英樹表示：「錯在身為監督的我，真的對社會大眾感到抱歉。」並透露中田翔若要繼續留在火腿會是相當困難的一件事。

這起事件在職棒界持續延燒，中田翔失去的可能不只是火腿的席次，而是日本職棒的容身之處，有日本網友建議他「將韓國及台灣納入考量」引起熱烈討論，有人認為「對台灣太失禮了吧！比起用權勢欺壓的選手，他們應該更傾向簽下能融入團隊的球員」、「不覺得他會去其他國家打球，畢竟自尊心很高」。

日本 醜聞

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