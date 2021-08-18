中職／季冠軍不能噴香檳 兄弟仍珍惜能比賽、有球迷

中職中信兄弟順利奪上半季冠軍，不過因為疫情只能開放25%球迷進場，拋彩帶沒有像以往壯觀，也不能噴香檳慶祝，但能順利比賽、聽到觀眾加油聲，教練球員已經感到很幸福。

中職本季受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，上半季經歷一波三折，先在5月12日起閉門進行比賽；後又因疫情3級警戒，從5月18日起停賽，過了近2個月才終於在7月13日順利復賽，並在8月8日首度開放1000名觀眾，逐步放寬到現在的25%觀眾。

兄弟在桃園球場拋下彩帶的封王戰，總共有4554名球迷進場，是中職重新開放觀眾進場後最多人數。不過由於必須採取梅花座，球迷賽後拋下的彩帶並沒有以往壯觀，球員為了防疫賽後不能噴水、噴香檳慶祝，必須全程戴口罩。

經歷過停賽2個月、閉門打的階段，兄弟總教練林威助表示，「我們全國人民都撐過來了，現在又開放球迷進場，他們的加油聲都是我們的助力。」雖然沒有滿場球迷拋下彩帶，不過林威助說：「是有點可惜，但這個也沒辦法，我覺得最主要是有拿到季冠軍，反正接下來都還有機會。」

兄弟在停賽前以勝率5成58位居第2，與第1名的統一獅隊之間沒有勝差；復賽後一路與獅隊廝殺，直到補賽最後一週才拿下季冠軍。談到今年最辛苦的地方，隊長王威晨表示，「因為疫情關係讓大家等待，我們也等待得很辛苦，謝謝第一線防護人員守護我們，讓我們有球賽可以打，是很幸福的。」

不過林威助點出，停賽2個月期間對球隊也相當關鍵，他指出，這2個月選手都非常認真，雖然一直期待復賽、卻不知道什麼時候可以開打，但教練團都會一直帶著選手練習、夜訓，「有了這2個月的時間，像文杰、一些年輕球員，後面都打得非常好，這是大家一起拿下來的勝利。」