中職／首扛兄弟教頭奪下季冠軍 林威助放下心中大石

中職中信兄弟昨晚奪下隊史第17座季冠軍，林威助在一軍執教首年就有好的開始，他坦言「壓力真的有點大」，一路走來大家都很辛苦，拿下季冠軍後，心中總算是放下一顆大石頭。

42歲的林威助在球員時期曾效力過日職阪神虎隊10年，回台灣後加入中信兄弟，並於2017年底高掛球鞋退役，不過隨後轉任二軍總教練，以嚴厲的訓練方式著名，在二軍執教3年帶領球隊奪下2次二軍總冠軍。

去年兄弟再度錯失總冠軍，7年內6度打入總冠軍賽都沒能奪冠，因此林威助升到一軍執掌兵符，是中信集團2014年接手兄弟隊後第6任總教練，並簽下3年合約。去年的總教練丘昌榮則是回任首席教練，在一旁協助林威助。

在一軍執教首年就帶領球隊勇奪上半季冠軍，賽後林威助接受電視訪問時笑說：「現在心情是想要好好睡個覺，壓力真的有點大，但我們都撐過來了，球隊上上下下大家都撐過來了，請多多給他們鼓勵，我們下半季會繼續加油。」

林威助表示，「這一路走來都是滿跌跌撞撞的，一開始先發投手壓制不住，還能走到這個成績，大家都滿辛苦的。」談到這一路承受的壓力，他則說：「當然壓力一直都有，今天拿到季冠軍，算是一顆石頭放下來的感覺。」

林威助從在二軍時就一直強調「態度」，他指出，球員都有達到要求，「有態度的話訓練的認真程度就不一樣，會想要變得更好、更強。」上半季除了訓練量更多，林威助點出，戰術運用也是關鍵之一，「當然有幾次失敗，但成功時也是有確實得分，希望下半季可以把戰術練得更精進。」

接下來準備迎接下半季，林威助說：「頭腦裡有滿多想法的，既然拿到季冠軍了，下半季可以有多一點嘗試，讓球隊變得更強、拿到總冠軍。」