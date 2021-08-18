中職／兄弟上半季打線關鍵 隊長王威晨帶領隊友一起衝

中職中信兄弟昨晚奪下隊史第17座季冠軍，隊長王威晨上半季繳出優異成績，近幾場關鍵比賽手感更是火燙，帶著球隊「一起衝」，另外復賽後打出信心的陳文杰也是功臣之一。

30歲的王威晨扛下本季兄弟隊長，上半季繳出好成績，出賽53場敲出85支安打，打擊率3成62，暫居聯盟安打王。王威晨在爭冠期從11日開始，連4場出賽都有3支以上安打，此戰更是6打數敲出3支安打，包辦3分打點，幫助球隊奪下關鍵勝利，獲選為單場MVP。

能在近幾場手感這麼火燙，王威晨賽後表示，「近幾場都是很關鍵的比賽，球隊賦予我當隊長（的任務），我個人想要帶著大家一起衝，趕快拿下上半季冠軍，保持這種心態，信心、態度拿出來，這是最重要的。」

目前暫居安打王的王威晨，過去曾2度與這座獎項擦身而過，談到個人獎項的企圖心，他說：「如果到最後有機會一定會去拚，但前提是團隊成績為優先，現在只有半季而已，希望我可以維持到最後，拿到總冠軍、又可以拿到個人獎項。」

除了王威晨以身作則打出好成績，陳文杰的崛起也是關鍵，他以往在一、二軍浮浮沉沉，不過到了今年中職7月13日復賽後脫胎換骨，14場出賽打擊率高達3成51，敲出5發全壘打，串連球隊攻勢。

陳文杰表示，在中職停賽2個月期間，教練、學長都很幫助自己，「我覺得滿感動的，那時候林桑（總教練林威助）說我打球沒有靈魂，鼓勵我想怎麼打就怎麼打，我就放心了。」他也感謝打擊教練石志偉，「他每天都陪著我一起練習。」

一開始獲得機會時，陳文杰坦言自己壓力很大，「因為打不好一定會對不起教練，但是後來很多學長說，既然教練選你了，就相信自己不用怕。」