中職／兄弟上半季打線關鍵 隊長王威晨帶領隊友一起衝

中央社 / 台北18日電

中職中信兄弟昨晚奪下隊史第17座季冠軍，隊長王威晨上半季繳出優異成績，近幾場關鍵比賽手感更是火燙，帶著球隊「一起衝」，另外復賽後打出信心的陳文杰也是功臣之一。

30歲的王威晨扛下本季兄弟隊長，上半季繳出好成績，出賽53場敲出85支安打，打擊率3成62，暫居聯盟安打王。王威晨在爭冠期從11日開始，連4場出賽都有3支以上安打，此戰更是6打數敲出3支安打，包辦3分打點，幫助球隊奪下關鍵勝利，獲選為單場MVP。

能在近幾場手感這麼火燙，王威晨賽後表示，「近幾場都是很關鍵的比賽，球隊賦予我當隊長（的任務），我個人想要帶著大家一起衝，趕快拿下上半季冠軍，保持這種心態，信心、態度拿出來，這是最重要的。」

目前暫居安打王的王威晨，過去曾2度與這座獎項擦身而過，談到個人獎項的企圖心，他說：「如果到最後有機會一定會去拚，但前提是團隊成績為優先，現在只有半季而已，希望我可以維持到最後，拿到總冠軍、又可以拿到個人獎項。」

除了王威晨以身作則打出好成績，陳文杰的崛起也是關鍵，他以往在一、二軍浮浮沉沉，不過到了今年中職7月13日復賽後脫胎換骨，14場出賽打擊率高達3成51，敲出5發全壘打，串連球隊攻勢。

陳文杰表示，在中職停賽2個月期間，教練、學長都很幫助自己，「我覺得滿感動的，那時候林桑（總教練林威助）說我打球沒有靈魂，鼓勵我想怎麼打就怎麼打，我就放心了。」他也感謝打擊教練石志偉，「他每天都陪著我一起練習。」

一開始獲得機會時，陳文杰坦言自己壓力很大，「因為打不好一定會對不起教練，但是後來很多學長說，既然教練選你了，就相信自己不用怕。」

王威晨 陳文杰

延伸閱讀

中職／隊長好強！王威晨團隊、個人兩全 每場都想贏

中職／王牌德保拉成功救援 兄弟封王

中職／啟用德保拉一念之間 助總：把握打線好的表現

中職／德保拉後援4局無失分 兄弟奪隊史第17座季冠軍

相關新聞

中職／隊長好強！王威晨團隊、個人兩全 每場都想贏

王威晨成為隊長的第一年，帶領中信兄弟隊友一起拿下上半季冠軍，他的球棒完全做到以身作則，目前團隊戰績、個人成績兼顧，他對打...

中職／王牌德保拉成功救援 兄弟封王

中信兄弟今晚在桃園客場出戰樂天桃猿，許基宏及林智勝相繼開轟，加上王牌德保拉成功救援，終場以9比4獲勝，摘下隊史第十七次季...

中職／德保拉後援4局不給猿活路 兄弟奪隊史第17座季冠軍

桃園球場飄落黃色彩帶，中信兄弟隊今天以9：4擊敗樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，隊史第17座季冠軍到手，德保拉後援4...

中職／助總賽前才說不會待命 德保拉還是上了

中信兄弟隊為了季冠軍，真的拚了！總教練林威助賽前信誓旦旦說德保拉此役不會待命，最終仍在6局站上賽場，這是他中職生涯帳面上...

中職／更有勝負欲的陳文杰 復賽後敲5轟冠全聯盟

中信兄弟隊在季中折損當家主砲兼中外野手張志豪，陳文杰在復賽後繳出的成績，被球迷戲稱是張志豪戴陳文杰面具上場，他也透露去年...

中職／兄弟戰力破洞 總遇救星

開季時先發輪值只有「德保拉與他的快樂夥伴」，中信兄弟隊成功踏上季冠軍寶座，總教練林威助點名牛棚有穩住，加上打擊的細節、戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。