中職／不是沒想過劇終 官大元感謝兄弟為他續留球員路

去年只在一軍出賽5場、6.2局，中信兄弟隊37歲老將官大元不是沒想過，中職生涯可能就走到這裡了，球團仍為他留下續當球員的路，再戰的結果，他成為今年兄弟在上半季的最大驚奇之一。

官大元從開季起維持防禦率0的完美狀態，最終31.2局才破功，改寫中職史上紀錄，雖多數非把關小比分差距的勝利組牛棚，但在長中繼的位置上展現老將價值。

時間推回到去年，現在的成績不是官大元可以想像到的光景，他坦言：「去年幾乎整年在二軍，離家很遠，一周只見到小孩一次，對我來說是滿煎熬的，怎麼回到家不到24小時又要去屏東，小孩在成長階段，我會有比較深的牽掛。」

官大元吐露確實已有想法，若球季結束後，球隊要他轉任教練，他會選擇直接離開，「去年有種沒有重心的感覺，心情相對不是那麼穩定，有想要離開，想要回到北部。」

總冠軍賽打完後，副領隊彭政閔打了電話給他，確認他是否要再當球員，若不投有個教練的位置，官大元說：「我自己選擇了我要繼續當選手，以球員身分繼續奮鬥。」

今年能在一軍場上為兄弟貢獻局數，官大元感性說：「感謝自己沒有放棄，也感謝公司繼續給我選手合約，讓大家看到我還能在一軍投手丘上丟球的機會。」