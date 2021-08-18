中職／先發、後援都能贏 德保拉連兩年封王戰拿勝投
連續兩年都在上半季封王戰登板，德保拉使命必達，不管先發或後援都能贏，17日以後援4局、無失分，取得本季第11勝，兄弟連兩年的上半季冠軍勝投都是他。
兄弟此役由加百利先發，但4局沒投完就啟用牛棚作戰，德保拉在5局打完出現在場邊熱身，6局下果真站上投手丘，霸氣以12上12下完成最後4局。
德保拉表示，「距離上一場休息的時間不夠，投手教練才問我是不是今天可以當中繼角色，應付這場比賽，我也說沒有任何問題。」他在賽前1小時知道今天可能上場，「我回答如果球隊需要我，我一定挺身而出。」
德保拉登板時，心裡已有準備要把最後4局搞定，「看到彩帶拋下來，非常開心，榮耀是整個球隊，不是只有一個人，這是開季的目標，希望下半季能夠把總冠軍拿回來。」
去年7月14日，德保拉接續在自己未投完的保留比賽登板，帳面上形成9局、失1分完投勝，幫助兄弟在台南取得上半季冠軍；此戰又為兄弟取得今年上半季冠軍。
談起其中差異，他點出：「多少有差，球迷的角度來說，不能讓那麼多球迷進場，再來是感謝上帝，讓我有健康的身體，參加去年跟今年的封王戰。」
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