中職／隊長好強！王威晨團隊、個人兩全 每場都想贏

王威晨成為隊長的第一年，帶領中信兄弟隊友一起拿下上半季冠軍，他的球棒完全做到以身作則，目前團隊戰績、個人成績兼顧，他對打擊獎也確實有期待，「我希望可以維持到拿下總冠軍，又拿下個人獎項。」

王威晨在8月累積31打數敲出15支安打，打擊率高達4成84，連續4場都是3安打以上的猛打賞，在拚冠時期拿出關鍵貢獻。

他表示，「近幾場都是很關鍵的比賽，球隊賦予我隊長任務，我想要帶領大家一起衝，趕快拿下上半季冠軍，每一場都想要贏，信心、態度拿出來。」點名本季印象最深的比賽，他說每一場都很重要，但要選的話，「就是今天這場，因為最後拿下上半季冠軍。」

兄弟前一冠已在2010年，近7年歷經6次總冠軍賽失利，團隊對總冠軍的企圖不在話下，能在復賽後超越統一獅隊的關鍵，王威晨認為團隊之間的感染力很重要。

他說：「整個團隊都很有企圖心，彼此聊天都是這個方向，無形中感染每一個人，包括教練、行政人員、球員、球迷，都會互相感染，我想關鍵是這個吧！」

王威晨本季已敲85支安打，在全聯盟遙遙領先，過往只拿過盜壘王的他，對打擊獎項並非沒有企圖。

王威晨說：「就像我前幾年說的，最後如果有機會就會去拚，前提是團隊成績優先，我知道我擦身而過兩次安打王，甚至最後一場被（陳）傑憲追過，現在只有半季而已，後面怎麼樣不知道，我希望可以維持到拿下總冠軍，又拿下個人獎項。」