中職／林智勝封王戰敲兩分砲 更在意另外4打席死6個

中信兄弟隊老將林智勝在封王戰排上先發，就敲出本季首轟，幫助球隊以9：4擊敗樂天桃猿隊，賽後卻更介意另一件事，「我另外4個打數死6個欸」。季後賽門票先到手，他說：「這就是我們從春訓的目標，先拿到門票，找出一個好的隊形，前進總冠軍。」

林智勝去年動刀，在復賽後歸隊，今天參與球隊拋彩帶的一戰，他頂上先發就敲出本季首轟，以生涯第287轟追近張泰山289轟的紀錄。

林智勝表示，「其實沒有想很多，這麼關鍵的比賽有先發，希望對球隊有貢獻、想要確實擊球。」講到前一轟，他印象很深，「10月2日啊！因為我3日就受傷了。」

在隊上已非固定先發，林智勝對於角色的轉換很坦然，他說現在上場時間不多，只要有上場，就算只是選到保送，有上壘對球隊都是有幫助，「打擊本來就是高失敗率，在代打、在先發的過程中找到缺失，在下一個打席有所發揮，對我來說現階段比較重要。」