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中職／啟用德保拉一念之間 助總：把握打線好的表現

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
德保拉。記者侯永全／攝影
德保拉。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天以9：4擊敗樂天桃猿隊，順利取得上半季冠軍，總教練林威助賽後解釋啟用洋投德保拉後援的一念之間，在於看到打線有好的表現，希望把握住今天的勝利。

最強洋投德保拉此役未先發，但在6局登板演出12上12下，以4局無失分的好投取得本季第11勝。

林威助賽前說德保拉此役不會待命，最終仍推出他中繼，林威助解釋，「原本是沒有要讓他上，但是打線有好的表現，沒有把握住今天，後面也是很難的硬仗，但把握今天，就讓他上場。」

他表示，3局後就有這個想法，但差距沒有拉很開，「大家知道桃猿打線非常強，如果出來平手或是被逆轉，那就得不償失，但是最終還是決定讓他出來。」

德保拉則透露，「賽前一小時，投手教練來找我，問我今天是否可以出賽，我回答，如果球隊需要我，我一定挺身而出，想辦法為球隊建功，最近一直在調整狀態，降低疲勞度。」

終於完成季冠軍的初步任務，林威助回顧上半季，坦言最困難是先發投手調度，「先發投手不太穩定，又燒到中繼投手，今年中繼投手滿辛苦的，要跟他們說一聲辛苦了。」

率隊的第一個半季，就取得季冠軍，林威助鬆口說：「放開一顆很大的石頭」，至於奪冠後有沒有想哭的感覺？他笑說：「現在還好」，他表示眼下任務還要想著怎麼把團隊變更強，也希望協助年輕球員成長。

林威助 德保拉

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