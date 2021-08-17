中職／德保拉後援4局無失分 兄弟奪隊史第17座季冠軍

中職中信兄弟隊今天作客桃園球場，第6局推出王牌德保拉後援投4局無失分，加上王威晨猛打賞、3打點表現，以9比4擊敗樂天桃猿隊，拋下黃色彩帶，奪下隊史第17座季冠軍。

兄弟在1局上江坤宇敲安打、陳文杰選保送，跑者發動雙盜壘形成二、三壘有人，接著陳子豪擊出滾地球，三壘跑者在本壘前出局；不過，一、三壘有人時，兄弟再發動雙盜壘跑回第1分，單局2次雙盜壘成功是中職史上第3次。

2局上，許基宏轟出陽春砲後，潘志芳利用二壘手失誤上壘，王威晨敲安打再得1分。

桃猿在2局下追回1分，但3局上兄弟再展開攻勢，林智勝敲出2分全壘打，生涯全壘打數來到287支，距離中職全壘打王張泰山只差2支；接著許基宏、高宇杰、王威晨接連敲安打，再得2分，取得7比1領先。4局上，陳文杰敲二壘安打後，利用推進及暴投跑回1分。

桃猿在4局下展開反攻，梁家榮、馬傑森敲安打後，林承飛擊出高飛犧牲打，成晉、林立再擊出內野安打，攻下1分；5局下，林承飛補上1打點安打，桃猿剩4分落後。不過，7局上兄弟二壘有人時，王威晨再敲出安打，送回1分，取得9比4領先。

兄弟此戰壓上雙洋投，先發投手加百利投3.1局被敲9支安打，失掉3分；蔡齊哲接替投1局失1分；官大元則是0.2局無失分；接著第6局推出目前的勝投王德保拉登板後援，投4局壓制對方，完全沒有被敲出安打，幫助球隊上半季封王魔術數字歸0，也奪下勝投。