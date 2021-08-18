中職／大雨沖倒萊恩廟 兄弟狂開除獅機

中華職棒今年上半球季受到COVID-19疫情影響而停賽，於7月13日正式復賽，目前總算進入最後補賽週。原先停賽前拉鋸的戰況，在8月份逐漸明朗，領先的中信兄弟及統一7-ELEVEn獅復出後狀況大不同，前者處於高峰，後者卻陷入低迷，一來一往就形成勝局逆轉，最終由黃衫軍順利取得半季冠軍。

5月18日全面停賽前，各隊出賽40至43場不等，統一及中信沒有勝場差，但獅隊勝率0.561，略勝兄弟0.558。後段班則依序為樂天、富邦及味全，分別是3、4.5及5場勝差，只要停賽期間調整的好，都還是有機會。不過復賽後各隊狀況調整不一，味全及富邦陸續遭到淘汰，樂天及統一狀況也不如中信。

不用特別贅述的是中信兄弟本身的戰力，這幾年雖然最終都鎩羽而歸，但連年打進台灣大賽，實力本來就不容小覷。本土球員部份由於不錯的農場制度，讓他們有源源不絕的援軍，可用之兵不輸當年桃猿王朝，尤其是火力方面傲視群雄，建立強攻打線。外援部份更是實力堅強，普遍都有速度及尾勁而且越投越好，尤其是球技高、勝率高的德保拉。

德保拉依然是兄弟的勝利保證，同時他也是獵獅高手，賽程的鬆散讓他可以屢屢對戰統一，最後收到不錯的效果。 聯合報系資料照片

想要在半季比賽中脫穎而出，最重要的往往是戰績前二名之間的對決，勝敗就會是直接影響1場勝場差。黃衫軍在停賽前就取得6勝3敗的優勢，只要剩餘的6場賽事能夠維持這樣贏多輸少的氣勢，似乎就已經是佔了上風。很幸運的是，他們受到天候的影響，讓許多賽事被迫延賽，使得出賽的頻率意外鬆散，復賽後他們只有一次連三天出賽，因此在先發投手調度上有很大的運用空間。他們其中4場派出「超級除獅機」德保拉，順利取得3勝1和的成績，馬上拉開彼此勝場差距。

另一個關鍵則是對戰組合，統一今年比較不會打中信及樂天，但偏偏剩餘的18場中，有11場是硬仗要打，代表他們有較大機率拿勝場的比賽，大多已比完。中信則是較不會打富邦，但僅剩3場要面對，所以復賽的賽事中，兄弟可以比較輕鬆面對。而且由於前面提到他們先發調度空間大，14場出賽就安排10場讓洋投先發，而且其中有9場是面對戰力較佳的統一及樂天，對戰味全則全都交給本土投手，這大幅度提升贏球的機會。

有別於中信兄弟的天助，統一獅的狀況就顯得非常低潮。如果以布雷克、泰迪、飛力士、江辰晏及古林睿煬等5人應戰，他們絕對有機會一拚，不至於變成聽天由命的局面。原本表現優異、對戰中信也不俗的泰迪，復賽後選擇離隊參加奧運，古林睿煬則因為手指破皮，八月初即下放二軍。雖還有另外一名外援猛威爾，但他今年表現不如以往穩定，一度被調往牛棚調整。因此先發投手只剩布雷克、飛力士及江辰晏撐場，整體上是捉襟見肘。

統一的賽程不但不像中信有老天爺幫忙，還可以說是中職史上難得的嚴峻。在面對爭冠的關鍵期，8月8日至8月15日僅有1天休兵日，8天要進行7場賽事。不僅如此，比賽場地從桃園、台中到台南，之後再回到台北，需要連日移動。更慘的是，不移動的台南主場賽事，他們還連打兩天12局的延長賽。唯一的一天休兵日，卻是需要北上到桃園，可說幾乎是耐力賽，最終氣力放盡，無力追回戰局，可以說是幾波豪雨的受害者。

上半季的統一獅，就像以往的大餅劇場一般，看似有機會贏，最後卻只能看著對手拿走勝利。 聯合報系資料照片

中信兄弟不僅僅有威助，還有老天爺下雨延賽幫忙的「天助」，加上球團本身建立強大陣容，及教練團刻意安排投手輪值的「自助」。讓黃衫軍在復賽後，可以拋開疲勞的獅子軍糾纏，順利拿下上半季冠軍。