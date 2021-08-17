中職／德保拉後援4局不給猿活路 兄弟奪隊史第17座季冠軍

桃園球場飄落黃色彩帶，中信兄弟隊今天以9：4擊敗樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，隊史第17座季冠軍到手，德保拉後援4局、無失分拿下本季第11勝。

只要1勝就封王的兄弟，一開賽就火力全開，首局兩度發動雙盜壘先搶下1分，用腿肆虐桃園後，換用安打闖關，包括2局許基宏的陽春砲、3局林智勝補上兩分砲，打完3局已握有7：1領先。

猿隊先發投手歐飛登只投2.1局、失5分（責失4分），首度對兄弟先發就挨了2發全壘打。

兄弟由加百利先發，也僅撐了3.1局，第4局被連敲4安打，留下兩名壘上跑者退場，提前啟動牛棚作戰，最強洋投德保拉也在6局中繼登板，投完最後4局、無失分，以貢獻度拿到勝投。

這是德保拉中職生涯第42場出賽，帳面上第2次、實際上第1次中繼登板，去年兄弟上半季冠軍同樣是他以9局、失1分收下勝投。

兄弟連續兩年稱霸上半季冠軍，也讓林威助跟進丘昌榮，成為史上第15個執教第一年就拿到季冠軍的總教練。

兄弟隊指定打擊林智勝在三局上擊出左外野兩分全壘打，隊友高舉雙臂慶賀。記者侯永全／攝影