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中職／助總賽前才說不會待命 德保拉還是上了
中信兄弟隊為了季冠軍，真的拚了！總教練林威助賽前信誓旦旦說德保拉此役不會待命，最終仍在6局站上賽場，這是他中職生涯帳面上第2度、實際上首度中繼上場。
德保拉賽前已擁10勝，勝場數幾乎佔了兄弟1/3，也是聯盟最強洋投，兄弟此役推出加百利先發，賽前也引起好奇是否會看到德保拉後援登場。
林威助對此回應，「今天不會待命，剩下四場，因為是四連戰，德保拉用球數正常110、120球，連投會比較困難一點，品質也比較沒有那麼好。」
兄弟打完5局取得8：4領先，德保拉在第6局站上投手丘，成為他生涯42次登板的第2度中繼登場，但前一次實際上是10月24日進行的保留比賽，原本先發投手為黃恩賜，德保拉在保留比賽第一位站上投手丘，紀錄上為中繼投球。
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