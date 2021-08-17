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日職／吳念庭連10場上壘 保送得1分助西武勝羅德

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒西武隊台將吳念庭。 聯合報系資料照片／特派記者林澔一攝影
日本職棒西武隊台將吳念庭。 聯合報系資料照片／特派記者林澔一攝影

日本職棒西武隊台將吳念庭今天雖未敲安，不過選到1次保送、跑回1分，為球隊以8：2擊敗羅德隊的比賽貢獻心力，個人連續10場上壘。

吳念庭今天擔任先發第七棒、三壘手，前兩打席遇到羅德先發投手岩下大輝，一次中外野飛球出局，一次在一三壘有人時，敲出一壘滾地，造成三壘跑者遭夾殺，自己野手選擇上壘，本季面對岩下11打數未敲安。

5局上西武打線暴打岩下大輝，前4局丟2分的他，開局被連敲5支安打，包括外崎修汰的2分砲、中村剛也的1分打點二壘打，接手的佛羅雷斯（Jose Flores）也被栗山巧敲二壘打，單局丟掉5分都算在岩下帳上。

吳念庭沒趕上大局，在5局面對佛羅雷斯時，二壘跑者因暴投上三壘，不過仍錯過得點圈機會，敲出左外野飛球出局，距離不夠形成高飛犧牲打。

8局面對中村稔彌，吳念庭選到保送上壘，完成個人連續10場上壘，並靠著岸潤一郎的安打回來得分；吳念庭總計3打數無安打，雖然中斷連兩場2安打，打擊率下降到2成67，不過連續5場都選到保送。

西武隊就靠著5局的大局奠定勝利，先發投手高橋光成7局失2分拿下本季第9勝，被敲的9支安打中，包括藤原恭大一發陽春砲，另有5次三振、1次四壞保送，防禦率3.14。

吳念庭 西武 羅德

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