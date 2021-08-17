中職／兄弟不讓了 單局兩次雙盜壘前一次是22年前
中信兄弟隊真的很想在桃園球場拋彩帶，今天在1局上就兩度發動雙盜壘成功，寫下中職史上第三次，前一次已是22年前。
兄弟的上半季封王魔術數字只剩M1，剩餘4場補賽贏1場就封王，今天先在桃園球場出戰樂天桃猿隊，在猿隊進駐桃園後，不曾在桃園放任對手封王，今天兄弟挑戰成為第一隊，猿隊總教練曾豪駒賽前表示，「不用想太多，就是全力去打，去年也是遇過，還是希望主場可以取勝。」
兄弟首局就有攻勢，江坤宇先敲安打、陳文杰選到保送，隨即發動雙盜壘成功。
下一棒的陳子豪打向一壘，江坤宇在本壘前出局，接續為一、三壘有人的局面，陳子豪盜二壘造成捕手傳偏，陳文杰也啟動回到本壘搶下兄弟的第1分。
兄弟單局兩次雙盜壘成功，為中職史上第3次，前兩次為1998年3月13日味全龍、1999年4月8日統一獅隊，相隔22年再寫下罕見紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言