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神學士對喀布爾影響有多大？CNN女記者穿著洩端倪

中職／兄弟不讓了 單局兩次雙盜壘前一次是22年前

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
兄弟首局就有攻勢，江坤宇先敲安打、陳文杰選到保送，隨即發動雙盜壘成功。 聯合報系資料照
兄弟首局就有攻勢，江坤宇先敲安打、陳文杰選到保送，隨即發動雙盜壘成功。 聯合報系資料照

中信兄弟隊真的很想在桃園球場拋彩帶，今天在1局上就兩度發動雙盜壘成功，寫下中職史上第三次，前一次已是22年前。

兄弟的上半季封王魔術數字只剩M1，剩餘4場補賽贏1場就封王，今天先在桃園球場出戰樂天桃猿隊，在猿隊進駐桃園後，不曾在桃園放任對手封王，今天兄弟挑戰成為第一隊，猿隊總教練曾豪駒賽前表示，「不用想太多，就是全力去打，去年也是遇過，還是希望主場可以取勝。」

兄弟首局就有攻勢，江坤宇先敲安打、陳文杰選到保送，隨即發動雙盜壘成功。

下一棒的陳子豪打向一壘，江坤宇在本壘前出局，接續為一、三壘有人的局面，陳子豪盜二壘造成捕手傳偏，陳文杰也啟動回到本壘搶下兄弟的第1分。

兄弟單局兩次雙盜壘成功，為中職史上第3次，前兩次為1998年3月13日味全龍、1999年4月8日統一獅隊，相隔22年再寫下罕見紀錄。

陳子豪 中職 江坤宇

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