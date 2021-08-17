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中職／更有勝負欲的陳文杰 復賽後敲5轟冠全聯盟

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳文杰。記者侯永全／攝影
陳文杰。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊在季中折損當家主砲兼中外野手張志豪陳文杰在復賽後繳出的成績，被球迷戲稱是張志豪戴陳文杰面具上場，他也透露去年曾被張志豪念過，「阿坤就可以，為什麼你不行！」期望現在打出的成績，可以在下半季繼續成長。

張志豪因左手肘韌帶撕裂，在延賽期間動了TJ韌帶置換手術，兄弟頓失重要戰力，陳文杰在復賽後終於將「二軍王」的火力兌現到一軍場上，為兄弟補上戰力缺口。

至今天賽前，陳文杰在復賽後的54打數，敲出18支安打，繳出3成33打擊率，5轟則是這段期間的全聯盟之最。

陳文杰表示，延賽的那兩個月，其實不確定是誰要接中外野，「大家也都知道，中外野這個位置一直都是志豪的，補上去一定會想要表現，但學長、教練也都說不要有壓力，後面就想說，就算打不好至少我努力過了。」

陳文杰點出自己的蛻變，以前打不好時就像世界末日，下一打席擔心萬一還是打不好，現在勝負欲更強，但少了患得患失的心情，「下個打席的OS是我要報仇、我一定要贏他。」

自己有交出小小的成績，在球隊爭季冠軍關頭，陳文杰也有不同感受，「比較享受吧！每場都有參與到，對球隊有貢獻，比賽過程中是滿享受的。」

他也期望這樣的好成績可以繼續推進，「復賽以來才打10幾場比賽，還是短暫的，要繼續保持，還有接下來的比賽和下半季，不是只看現在，要把這個成績再推進、還要更好。」

陳文杰 張志豪 中信兄弟

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