中職／更有勝負欲的陳文杰 復賽後敲5轟冠全聯盟

中信兄弟隊在季中折損當家主砲兼中外野手張志豪，陳文杰在復賽後繳出的成績，被球迷戲稱是張志豪戴陳文杰面具上場，他也透露去年曾被張志豪念過，「阿坤就可以，為什麼你不行！」期望現在打出的成績，可以在下半季繼續成長。

張志豪因左手肘韌帶撕裂，在延賽期間動了TJ韌帶置換手術，兄弟頓失重要戰力，陳文杰在復賽後終於將「二軍王」的火力兌現到一軍場上，為兄弟補上戰力缺口。

至今天賽前，陳文杰在復賽後的54打數，敲出18支安打，繳出3成33打擊率，5轟則是這段期間的全聯盟之最。

陳文杰表示，延賽的那兩個月，其實不確定是誰要接中外野，「大家也都知道，中外野這個位置一直都是志豪的，補上去一定會想要表現，但學長、教練也都說不要有壓力，後面就想說，就算打不好至少我努力過了。」

陳文杰點出自己的蛻變，以前打不好時就像世界末日，下一打席擔心萬一還是打不好，現在勝負欲更強，但少了患得患失的心情，「下個打席的OS是我要報仇、我一定要贏他。」

自己有交出小小的成績，在球隊爭季冠軍關頭，陳文杰也有不同感受，「比較享受吧！每場都有參與到，對球隊有貢獻，比賽過程中是滿享受的。」

他也期望這樣的好成績可以繼續推進，「復賽以來才打10幾場比賽，還是短暫的，要繼續保持，還有接下來的比賽和下半季，不是只看現在，要把這個成績再推進、還要更好。」