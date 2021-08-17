快訊

神學士對喀布爾影響有多大？CNN女記者穿著洩端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／季初僅德保拉與他的快樂夥伴 助總點出突圍原因

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊德保拉。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
中信兄弟隊德保拉。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

中信兄弟隊開季時的先發輪值破洞，如今可以走到季冠軍僅剩最後一哩路，總教練林威助認為原因很多，點名牛棚有穩住，打擊上的細節、作戰也有執行到位，把握可以贏球的機會。

兄弟在季初時先發輪值很頭痛，僅德保拉維持去年投手三冠王的身手，缺乏堪用的2號、3號洋投，本土王牌黃恩賜也因肩膀傷勢導致趕不上開季，迫使鄭凱文在春訓尾聲緊急轉先發調整，補上本土先發位置。

德保拉一人撐場，勝場數幾乎占了球隊的1/3，貢獻10勝2敗、防禦率2.21，97.2局投球狂飆104次三振，居勝投、三振雙冠王，防禦率則僅落後給統一獅隊布雷克（1.95）；上半季本土先發幾乎只靠鄭凱文，為兄弟貢獻6勝4敗、防禦率4.79。

先發輪值破洞，還能在上半季居龍頭，林威助表示，「原因滿多的，牛棚有穩定下來，打者不管是細節、戰術都有執行算不錯，有把握住可以贏球的機會。」

林威助坦言，先發投手的部分，一開始確實辛苦一點，現在黃恩賜歸隊了，盡量讓先發輪值可以維持好的節奏調整，「會不會好轉，還是要看每場狀況。」

至今天賽前，兄弟牛棚194.2局責失54分，防禦率為2.50，遙遙領先各隊，排名第2的樂天桃猿隊為防禦率3.78，其他3隊都在4以上。

牛棚 林威助 黃恩賜 中信兄弟 德保拉

延伸閱讀

中職／洲際出奇兵格里斯 助總：預想每場狀況與對戰

中職／兄弟逆轉勝降到M1 林威助：詹子賢開轟打開氣氛

中職／龍隊中午過後宣布換投 林威助：希望下次早點講

中職／羅傑斯有起色還是不夠穩 助總：馬上還3分滿可惜

相關新聞

中職／洲際出奇兵格里斯 助總：預想每場狀況與對戰

中信兄弟隊明天將回台中洲際球場作戰，未如預期推出休滿1周的超強洋投德保拉，而是上演格里斯的「開箱秀」，讓現場媒體都意外，...

日職／火腿怒斬中田翔合情理 只是長打火力近全廢

復賽後的第一週，日職就誕生了幾項新的紀錄，第一個是阪神的大物新人佐藤輝明，他在13日吞下本季的第122次三振，改寫了日職史上新人球單季最多三振的紀錄，截至上週賽程結束，他已經有125次三振，照這速度下

中職／兄弟不讓了 單局兩次雙盜壘前一次是22年前

中信兄弟隊真的很想在桃園球場拋彩帶，今天在1局上就兩度發動雙盜壘成功，寫下中職史上第三次，前一次已是22年前。

中職／更有勝負欲的陳文杰 復賽後敲5轟冠全聯盟

中信兄弟隊在季中折損當家主砲兼中外野手張志豪，陳文杰在復賽後繳出的成績，被球迷戲稱是張志豪戴陳文杰面具上場，他也透露去年...

中職／季初僅德保拉與他的快樂夥伴 助總點出突圍原因

中信兄弟隊開季時的先發輪值破洞，如今可以走到季冠軍僅剩最後一哩路，總教練林威助認為原因很多，點名牛棚有穩住，打擊上的細節...

中職／去年M3歸隊、今年M1先發 林智勝笑說上天旨意

中信兄弟隊今天挑戰在桃園球場拋下季冠軍彩帶，老將林智勝擔任先發第6棒、指定打擊，連兩年都趕在拋彩帶前夕歸隊，他也自嘲：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。