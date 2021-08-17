中職／季初僅德保拉與他的快樂夥伴 助總點出突圍原因

中信兄弟隊開季時的先發輪值破洞，如今可以走到季冠軍僅剩最後一哩路，總教練林威助認為原因很多，點名牛棚有穩住，打擊上的細節、作戰也有執行到位，把握可以贏球的機會。

兄弟在季初時先發輪值很頭痛，僅德保拉維持去年投手三冠王的身手，缺乏堪用的2號、3號洋投，本土王牌黃恩賜也因肩膀傷勢導致趕不上開季，迫使鄭凱文在春訓尾聲緊急轉先發調整，補上本土先發位置。

德保拉一人撐場，勝場數幾乎占了球隊的1/3，貢獻10勝2敗、防禦率2.21，97.2局投球狂飆104次三振，居勝投、三振雙冠王，防禦率則僅落後給統一獅隊布雷克（1.95）；上半季本土先發幾乎只靠鄭凱文，為兄弟貢獻6勝4敗、防禦率4.79。

先發輪值破洞，還能在上半季居龍頭，林威助表示，「原因滿多的，牛棚有穩定下來，打者不管是細節、戰術都有執行算不錯，有把握住可以贏球的機會。」

林威助坦言，先發投手的部分，一開始確實辛苦一點，現在黃恩賜歸隊了，盡量讓先發輪值可以維持好的節奏調整，「會不會好轉，還是要看每場狀況。」

至今天賽前，兄弟牛棚194.2局責失54分，防禦率為2.50，遙遙領先各隊，排名第2的樂天桃猿隊為防禦率3.78，其他3隊都在4以上。