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中職／M1先發笑稱來拋彩帶 林智勝本季首轟馬上出爐
中信兄弟隊今天挑戰在桃園球場拋下季冠軍彩帶，老將林智勝擔任先發第6棒、指定打擊，連兩年都趕在拋彩帶前夕歸隊，他也自嘲：「來拋彩帶也不錯啊！」他此役在3局上敲出兩分砲，本季首轟出爐，相隔319天開轟，這也是他的生涯287轟，距離張泰山的289轟紀錄只差2轟。
今天接獲先發指示，林智勝賽前受訪表示，「準備好了，不會擔心突然先發怎麼調適，把自己準備好，專心在球場上。」
不再是固定先發，他早已做好心態調適，「狀況其實每天都有些起伏，實際是不常下場、很難調整，但自己改變心態，怎麼去做好準備，等待教練來使用你，有找到很好的模式，可以不用擔心。」
林智勝去年因本壘攻防戰造成左手指中指和食指骨折，上半季大半時間缺席賽場，趕在封王魔術數字M3時歸隊。今年在復賽後回歸賽場，現在也來到M1的拋彩帶關頭，聊到這件事，他笑說：「可能上天的旨意吧！」
林智勝表示，自己沒有多想，連兩年都因為傷勢、復健錯過上半季，「巧合啦！連兩年這麼巧，可以拋彩帶不錯啊！」
因疫情停賽兩個月，給了林智勝更充裕的復健時間，他說：「不只是我，球隊也都是，現在就拿休了兩個月的能力，跟大家一起拚。」
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