中職／洲際出奇兵格里斯 助總：預想每場狀況與對戰

中信兄弟隊明天將回台中洲際球場作戰，未如預期推出休滿1周的超強洋投德保拉，而是上演格里斯的「開箱秀」，讓現場媒體都意外，總教練林威助解釋，樂天桃猿隊打擊近況火燙，格里斯還沒有出賽過，「要去預想到，每場狀況不一樣、對戰也不一樣。」

林威助表示，「我們是希望讓洋將都能出來，延賽兩個月時間也有在隊內賽看過他的投球。」格里斯在隊內賽投了約40局，已把球數拉上來，明天投到90球以上不是問題，但還是要看他當天的狀況。

為何不是把主場戰役交給德保拉？林威助笑說：「德保拉每場都能上，當然最好啊！」

德保拉本季對戰猿隊的防禦率為4.05，遠遜於對上其他3隊，連同去年在內，猿隊共3度從他手中單場打下8分以上，可能也是考量之一。

格里斯表示，上周已被通知，本周會負責一場先發，昨天正式告知就是18日洲際球場一戰，「大家很清楚今天的勝負會關係到明天，身為隊友 希望今天就可以贏下來，假設今天沒贏，明天我也會全力以赴搶下勝利。」

格里斯前一次正式出賽已是去年9月，但他表示，隊內賽的張力很高，有達到實戰調整的效果，不感覺自己已經很久沒有出賽，他也看影片做功課已久，對對手不算完全陌生，「只要把球交到我手中，就是以完投為目標。」