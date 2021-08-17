日職／中田翔暴行遭抨擊 火腿監督：已很難回歸球隊

日本火腿隊老大哥中田翔日前暴力事件曝光，遭到外界抨擊，連球團社長川村浩二都緊急出面道歉，如今事件真相逐漸披露，監督栗山英樹近日也坦言，希望子弟兵可以繼續打球，但要繼續留在火腿相當困難。

32歲的中田翔是火腿隊招牌打者，從2009年踏上職棒球場後，長期以來扛起陣中四棒重任，生涯至今敲出257發全壘打，是全隊最多，不過今年陷入嚴重低潮，打擊三圍僅.193/ .273/ .304，奧運前一度自請下放二軍調整狀態。

不過就在本月4日的練習賽，他在板凳席毆打陣中後輩，導致對方無法上場，甚至出現腦震盪的症狀，當天中田也只上場了1個打席就被換下場，幾日後火腿官方公佈此醜聞，社長川村浩二也對中田下達了一二軍禁賽的罰則，並向外界道歉。

與中田翔情同父子的監督栗山英樹表示，自己已經認識對方10來年，兩人曾在事後通過電話，他表示：「錯在身為監督的我，真的對社會大眾感到抱歉。」並透露中田翔若要繼續留在火腿會是相當困難的一件事。

「雖然外界希望他就此退出棒球界，我可以理解，但我希望他能繼續打球，如果能獲得原諒，社會應該再給他一次機會。」栗山英樹說道。