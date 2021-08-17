日職／火腿怒斬中田合情理 只是長打火力近全廢

復賽後的第一週，日職就誕生了幾項新的紀錄，第一個是阪神的大物新人佐藤輝明，他在13日吞下本季的第122次三振，改寫了日職史上新人球單季最多三振的紀錄，截至上週賽程結束，他已經有125次三振，照這速度下去，整季的三振數將會突破200次，或許會是後無來者的大紀錄，不過他已打出20轟，也有機會締造新的新人單季全壘打紀錄；另一個就是本篇的主角火腿整隊，火腿在上週末對上軟銀的3連戰，不但1分未得，而且3場總計只打出4支安打，最後1場還直接被對方投手群接力無安打，創下日職史上連3場最少安打數的紀錄，連續3場未得分也是相隔33年後的隊史第10次。

看到火腿打線的這種慘狀，就讓人想到上週球隊高層因為打人暴力事件，而將隊上看板球星中田翔無限期禁賽，今年火腿雖然從開季沒多久就穩定處於墊底的位置，但其實投手群的表現並不輸給其他幾隊，主要的原因就是進攻得分能力太差，全隊打擊率僅有2成26，總得分248分，場均得不到3分，全壘打也只有46支，在這種狀況下中田又搞出暴力事件，對於火腿來說無疑是雪上加霜。

當然，今年火腿進攻能力大幅衰退的一大關鍵就是中田的嚴重不振，向來打擊率都不算高的中田，在長打及打點能力卻有相當程度的貢獻，生涯有5季超過100打點，今年之前連10季全壘打都在15支以上，上季的成績完全就是他打擊類型的寫照，打擊率是偏低的2成39，但有31轟及108分打點，奪下個人第3座打點王，同時也獲選為最佳九人及金手套的一壘手，是火腿近幾季極少數具長打威脅力的打者；本季中田陷入大低潮，打擊率不到2成，全壘打及打點僅剩4支及13分，他在6月初被下放二軍，經過2個多月的調整，如果能恢復水準，那火腿下半季還有一拼的機會，但此時發生暴力事件被無限期禁賽，火腿打線可說真的是武功幾近全廢了。

栗山英樹監督對於中田翔一直都很有信心，不管中田狀況多差，幾乎都還是安排他打第4棒的中心棒次，只不過暴力事件後，兩人擊掌的畫面可能不復見了。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

自從火腿在18年打進前段班之後，這3季的團隊打擊率逐年降低，19年是跟18年一樣的2成51，20年是略低的2成49，今年僅剩2成26，總得分從18年開始為589分、560分、493分到今年打完84場的248分(依目前數據推估整季會是422分)，全壘打則是140支、93支、89支到今年的46支(推估為78支)，打線表現逐年衰退，即使投手群維持穩定表現，火腿也無法再回到前段班，中田的不振只是壓垮火腿打線的最後一根稻草。

缺乏球隊領袖

火腿在06到16年這段5度奪下聯盟優勝的黃金時期，隊上都有前輩能出來擔任精神領袖或是舒緩氣氛的任務，如剛帶領日本拿下奧運金牌的稻葉篤紀、森本稀哲、陽岱鋼、田中賢介等人，這幾位前輩紛紛引退或離隊，近幾年隊上球員間的老大哥變成中田，個性衝動的中田雖然用另類的方式帶領小老弟們，但好歹也算是有做到前輩的工作，現在中田有可能長時間都回不來了，火腿陣中又多為年輕球員，到底有誰能出來扛起領導的工作，是西川遙輝還是近藤健介呢？恐怕一時還找不出來。

長打完全消失 洋砲貢獻度極低

上述提到，火腿團隊全壘打數在19年大幅減少，比上季少了近50支，主要原因就是單季有30轟左右的洋砲雷雅德（Brandon Laird）在18年季後轉投羅德，而這幾年火腿補強的洋打者，不論是台灣的王柏融、畢亞努耶瓦（Christian Villanueva）到本季的羅德里奎茲（Ronny Rodríguez），貢獻度都不佳。

本季新加入的洋砲羅德里奎茲表現奇差無比，目前只有1轟及1分打點，打擊率還不到1成。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

今年王柏融雖然已是長打火力展現最好的一季，但仍只有2成36打擊率、6支全壘打及26分打點的成績，長打率及得點圈打擊率分別為4成44及2成83，除了打擊率之外，其他成績都是火腿陣中第2名，從這邊就可以知道火腿的打線威脅力十分地低，而羅德里奎茲目前的打擊率更是不到1成，全壘打及打點僅各1，加上前兩年與中田一起撐起團隊全壘打數的大田泰示，今年同樣陷入大低潮，只打出3轟及17分打點，打擊率剛好突破2成。順帶一提，火腿陣中全壘打及打點最多的竟是近藤健介的7支及41分打點。

近藤健介的選球眼向來有名，但特長不是長打的他，本季的全壘打及打點竟然都是火腿打者中最多的。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

年輕球員成長幅度有限

火腿陣中有潛力的年輕新秀不少，如髙濱祐仁、淺間大基、野村佑希、万波中正等人，但目前看起來幾乎都是中短程打者，恐怕近期很難養成像中田這種重砲手，備受期待的清宮幸太郎，經過快4年仍然沒有看到明顯的成果，雖然前3年在一軍都有7轟，但打擊率也僅在2成左右，今年甚至還沒上過一軍，要成為火腿次世代重砲接班人還需要一些時間及運氣。

使用暴力就不對，火腿高層將中田無限期禁賽合情合理，只不過本來就積弱不振的打線，經過這一事件，看起來本季完全沒有復甦的可能了。