中職／林仲秋21年前15轟就稱霸 開轟速度竟比詹子賢快

中信兄弟隊邁向上半季冠軍，最後4戰只要拚下1勝就可如願，中心打者詹子賢全勤出賽56場，能否在上半季結束前拚出二位數全壘打，也是另一個焦點，他目前8轟紀錄已在全聯盟排名第1，各隊重砲的數字更是普通。

中職前年和去年全壘打王朱育賢、林安可，打到上半季結束已有22、20轟（季末30、32轟），今年詹子賢8轟已經領先群雄，平均7場比賽才出現1轟，如果下半季還是這種速度，落點可能在17轟上下。

中職從2009年起實施現行賽制、各隊出賽增至120場，過去12季有10季全壘打王至少20轟以上，2015年高國輝39轟紀錄是史上新高，他也曾在2013、14年各以18轟稱霸，今年比賽用球恢復係數降低，全壘打王的數字恐怕不太好看。

史上最少轟全壘打王出現在2000年，效力興農牛隊的林仲秋以15轟勝出，不過當時各隊只打90場比賽，林仲秋平均6場1轟，這個速度竟還超過詹子賢，中職本季全壘打產量真的很傷。

詹子賢前年26轟寫下個人單季最佳紀錄，去年也有20轟，本季接下來64戰充滿考驗；高國輝、朱育賢目前7轟並列第2，陳子豪、林安可、林泓育6轟並列第4，相較去年整季出現9名20轟打者，今年20這個數字似乎 變成一道難度不低的關卡。