中職／開轟平均數從2.73降到1.03 上半季不再全壘打秀

中職上半季賽事只剩最後4戰，目前146場比賽出現151支全壘打，單場平均只有1.03支，這個平均數是從2015年球季開始，近7季最低紀錄，比賽用球恢復係數下降已對各隊打者造成影響。

中職從2015年起，全壘打產量狂飆，近6季剛好出現3000支全壘打，2016年全聯盟603轟、中信兄弟隊169轟都寫下單季新高，單場平均2.51轟當然也是空前紀錄。

去年、前年全壘打數再破500大關，「彈力球」亂象持續，尤其去年561轟紀錄寫下單季次高紀錄，上半季120場比賽打完就有327轟，單場平均2.73轟又讓不少投手成為練靶對象。

中職今年調降比賽用球恢復係數後，各隊打者的長打數字下滑，中信兄弟隊目前39轟紀錄暫居榜首，樂天桃猿隊30轟居次，富邦悍將隊28轟，統一獅、味全龍隊都是27轟，全聯盟沒有打者超過10轟。

各隊全壘打產量縮水，若按目前進度，到下半季打完300場球季賽時，全聯盟產量推算約在310支左右，將是近7季最少數字，而且還是隊數增至5隊、比賽多打60場的情況，不難想見今年想看全壘打秀有多難。