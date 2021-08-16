中職／相揪來洲際拋彩帶？兄弟4補賽唯一主場售票公布

中信兄弟隊上半季封王魔術數字只剩M1，本周4場補賽要在4座球場進行，唯一的主場為18日洲際球場迎戰樂天桃猿隊，球團今天也公布售票辦法。

兄弟只要4場贏1場就封王，明天先在桃園球場客場出賽，若未能踢館成功，戰場就將回到主場，上周三先發投了128球的最強洋投德保拉也可望出馬。

兄弟的洲際主場賽事將在明天中午12點半開賣，僅可於中信兄弟售票網、中信兄弟售票APP購票。2021洲際季票會員不另行選位，將自動保留之前開放25%球迷入場時選擇的座位，此次全面採用電子票券，當天不開放現場售票，票券販售時間至當天比賽結束為止。

球團也呼籲，球迷在防疫期間進場務必配合相關防疫規範，全程配戴口罩及攜帶附照片之證件入場，現場需填寫健康聲明書，且場內不販售任何食物並禁止飲食，若因生理需求（喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請保持社交距離，並於飲用完畢後盡速配戴口罩。