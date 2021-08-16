中職／兄弟封王戰推出加百利 對戰猿隊防禦率達5.11

中信兄弟隊上半季封王魔術數字降到1，明天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰只要獲勝，就可繼去年上半季後，再嘗季冠軍封王滋味，兄弟封王戰重任交給加百利、猿隊派出歐飛登應戰。

中職上半季只剩最後4戰，兄弟全部出賽，明起連續4天分別在桃園、台中對決猿隊，再到新莊和富邦悍將交手，最後移師天母對戰味全龍隊，只要搶下任何1勝就可封王。

加百利本季出賽12場，其中11場先發，戰績3勝3敗1中繼、防禦率4.29，對戰猿隊兩場吞下1敗，合計12.1局被揮出12支安打，包括3支全壘打，失9分有7分自責，防禦率達5.11。

歐飛登出賽11場，原以中繼身分登板8場，7月25日起調上先發，戰績3勝1敗3中繼、防禦率3.86，唯一對戰兄弟紀錄是3月28日投1局無失分，拿到中繼成功。

兄弟本季對戰猿隊7勝6敗，客場戰績也有16勝1和10敗，猿隊目前在桃園主場14勝15敗，明天能否抵擋氣勢正旺的兄弟，所有人都著看。