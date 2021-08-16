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TOTO盃少棒／陳耀杰完投勝 新北睽違6年奪冠

中央社 / 台北16日電
110年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰16日由新北市與台中市交手，新北市隊以9比1拿勝，睽違6年再拿下TOTO盃少棒賽冠軍。（中華民國棒球協會提供）
110年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰16日由新北市與台中市交手，新北市隊以9比1拿勝，睽違6年再拿下TOTO盃少棒賽冠軍。（中華民國棒球協會提供）

110年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰今天由新北市與台中市交手，新北市隊先發投手陳耀杰7局完投僅失1分、率隊以9比1拿勝，新北市隊睽違6年再拿下TOTO盃少棒賽冠軍。

TOTO盃全國少棒錦標賽此次總計6隊參賽，比賽於台南亞太棒球場舉行，採小馬聯盟賽制、打7局，今天冠軍戰由新北市隊與台中市隊交手。

兩隊前3局沒有拿下分數，新北市隊4局靠著蘇詠鈞二壘打、高宇翔安打先馳得點，5局再靠著接連4支安打拿下2分，取得3比0領先。

5局下台中市隊有攻勢，靠著接連安打、滾地球追回1分，新北市隊6局再起攻勢，黃宥傑滿壘時敲出清壘二壘打，一棒送回3分、幫助球隊拉開領先差距，7局再靠著單局3安、2保送多添3分保險分，順利拿下比賽勝利。

新北市隊先發投手陳耀杰今天用70球完投7局，被敲出6支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，有效壓制台中市隊打線、表現亮眼；4棒黃宥傑單場4安5打點、打擊手感火燙。

新北市隊此次以大豐國小為主體，加入土城、汐止、新埔國小球員組成聯隊，繼2015年後再度拿下TOTO盃少棒賽冠軍，新北市隊先發投手陳耀杰拿下大會最有價值球員（MVP）。

TOTO盃少棒 棒球

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